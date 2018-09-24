К Формуле-1 готовится 4-летняя девочка из Владимира

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T17:15:00+03:00

В конце сентября этого года в Российском этапе “королевских гонок” Владимирская область будет представлена в гонках на беговелах Мартой Черновой

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С 27 по 30 сентября вновь пройдет Гран-при России Формулы-1. Соревнования состоятся на единственной трассе страны, принимающей главные мировые автогонки – на Автодроме в Сочи. Параллельно с самими автогонками, состоится авиашоу, пройдут выступления рок-групп и мотофестиваль. Привлекать зрителей будут ещё и мировым новшеством – детскими гонками на беговелах. Это беспедальные беговые велосипеды для обучения детей самостоятельной езде на более сложной двухколесной технике. Среди прочих участников в Сочи будет выступать и владимирская девочка Марта Чернова.

Фото: из архива Андрея Чернова

На беговеле с полутора лет

Хотя по возрасту девочка совсем ребенок, ей уже довелось потренироваться на лучших шоссейных треках России в паддоке, огороженной площадке примыкающей к основной трассе, например, на MOSCOW RACEWAY.

Впрочем, удивляться нечему. 4-летняя Марта Чернова – дочь известного владимирского мотогонщика Андрея Чернова. Андрей Чернов — многократный призер и победитель всероссийских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам. И его дочь не могла не пойти по стопам своего знаменитого отца.

Уже сейчас она становится опытным райдером и вместе с другими владимирскими детьми стабильно участвует в общероссийских соревнованиях на беговелах. В августе этого года, например, девочка участвовала в главной беговелогонке страны на Красной Площади в Москве, где соревновались почти 250 детей со всей России. Марта Чернова заняла почетное третье место. А до этого соревновалась на Фестивале Спорта и ЗОЖ РОССИЧ 2018. И вот новый старт — на «Формуле-1».

Фото: из архива Андрея Чернова

Лично я познакомился с велоновинкой в Испании в 2007 году, – рассказывает отец девочки и тренер владимирских беговелистов Андрей Чернов. – В 2016 году беговел мы уже осваивали для развития с Мартой. Поначалу учеба ей давалась непросто, но потихоньку она привыкла к беговелу на тонких колесах. А в два года мы пробовали свои силы уже на соревнованиях в беговелогонке. В 2017 году Марта уже с пониманием занималась и участвовала в гонках. Вскоре присоединились и другие детки, нашли помещение. Так образовалась наша команда.

Теперь беговел поддерживается даже областной федерацией велоспорта. Проводятся занятия, соревнования. Дети в восторге. Да и езда на беговелах позволяет быстрее освоить велосипед. Говорят, потом проще освоить и питбайк (разновидность мини-мотоцикла, пригодного для мотокросса).

Фото: из архива Андрея Чернова

Сначала развитие моторики, потом профессиональный спорт

Например, тренировки на беговеле помогают Марте Черновой также успешно справляться не только с велосипедом, но и со своим питбайком для новичков с объемом движка в 50 кубиков. Ездит девочка на малой скорости под руководством папы на специализированной трассе картодрома в Коврове.

- На питбайке Марта катается с 3,5 лет, потому что ей это нравится, – рассказывает Андрей Чернов. – Марта вообще постоянно находится рядом в моей спортивной жизни, а в такой мотоатмосфере невозможно не научиться ездить. Цели воспитать гонщицу нет, она же все-таки девочка. Если сама захочет в дальнейшем заняться спортивной карьерой, запущу её в гонки.

Фото: из архива Андрея Чернова

Вообще, большинство родителей отдают детей в спортивные секции не столько в погоне за спортивным золотом, сколько для развития и чтобы помочь войти во взрослую жизнь более подготовленными физически. По данным Владимирстата, каждый третий владимирец включил занятия спортом в свой образ жизни.

Как же проходят тренировки беговелогощиков? Вначале на тренировках в шлемах, налокотниках и наколенниках малыши от полутора отрабатывают «ходьбу», затем начинают ездить бегом, отталкиваться от ровного покрытия ногами. Сразу освоить даже самые простые техники малышам полутора лет сложно. Кому-то весело, а кто-то плачет, капризничает, не сразу понимает, что и как нужно делать. Поэтому поначалу без тренера и родителей обучение езде невозможно.

Когда малыши начинают чувствовать себя на беговелах уверенней, начинают проводиться простенькие велозабеги. Становясь более опытными райдерами, ребята участвуют в состязаниях на дистанции с поворотами от 100 до 200 метров. Трек беговелистов тоже, в зависимости от опыта и возраста, усложняется – добавляются препятствия и трамплины. А дальше начинаются соревнования как для взрослых – областного, всероссийского уровня.