2018-09-21T17:10:15+03:00
Общество

В Загородном парке можно встретить зайцев, а в районе детской больницы — лису

Кто живет во владимирских парках?
Валерия Рудометова
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..Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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Мы уже привыкли видеть в городских парках воробьев, голубей, мышек-полевок, сов — на грызунов и птиц стали не так часто обращать внимание, ведь их можно встретить за каждым кустом. Но если к людям случайно выбежит заяц, то у большинства восторга будет немерено.

Одного такого зайца владимирцы смогли лицезреть 20 сентября в районе улицы Белоконской. И очевидцы явно не были готовы к такому визиту. Но оказывается, ничего сверхъестественного в городских зайцах нет.

- Я жил на улице Белоконской долгие годы, и у поселка РТС, в полях, часто видел зайцев-русаков. Они встречаются и за Пекинкой, в старых садах. Там много веточного корма. Кроме того, как я установил, зайцы выкапывают упавшие мороженные яблоки, устраивают «лежки» в сугробах, в зарослях малины, на брошенных картофельных участках. И ничего удивительного в том, что заяц забежал в город, нет. Может быть, ночью он был у дороги, фары машины его ослепили, он перебежал дорогу и оказался близко к городу. А там для него везде неспокойно: собаки, машины, люди. Вот он сейчас и бегает по Владимиру, не знает, куда деться. Ему надо выйти за городские пределы, а он в ловушке. Для человека зайцы не опасны, но и подойти к себе так просто они не дадут. Просто быстро бегают, - рассказал Денис Дуденков, заведующий отделом природы ВСМЗ.

Загнанный в угол заяц сможет за себя постоять, у него мощные задние ноги и сильный удар. Но несмотря на все это, его могут преследовать собаки, у которых в голове инстинкт: убегающего догони.

- На окраинах городов очень много зайцев-русаков, а вот беляки попадаются редко. Их можно встретить там, где есть большой лесной массив. Велика вероятность теоретически встретить беляка в Загородном парке, а русака в районах, которые граничат с Опольем. Это здорово, что у нас живут зайцы. Вообще, в нашем городе много участков, скверов, где можно найти разных животных и птиц. Во Владимире обитают более 50 видов птиц и около 15 видов млекопитающих. Так, в Добросельском парке и на Князь-Владимирском кладбище можно встретить ежей, а в парке «Дружбы» - белок. Еще в парках живут свиристели, дятлы большие пестрые, дрозды рябинники. В районе детской больницы можно встретить лису. Это значит, что в городе есть экологический каркас, - отметил Денис Дуденков.

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