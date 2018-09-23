Какая боль: куда владимирцам девать ребенка после уроков?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T17:09:10+03:00

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Уроки у учеников начальных классов заканчиваются рано, многих забирать из школы нужно еще до полудня, а неработающие бабушки, готовые взять на себя заботу о подрастающем внуке, есть не у всех. Продленка тоже вариант не для всех: в некоторых школах ее нет, в других она только до обеда, а потом нужно все равно куда-то пристраивать школьника. Какие варианты есть у владимирских мам?

Ах, няня, нянечка…

Один из самых популярных вариантов – найти няню, которая будет забирать ребенка из школы, сидеть с ним до прихода родителей, а если повезет, то и делать уроки. Правда, найти человека, который понравится вам и вашему ребенку, согласится работать неполный день, да еще и за приемлемые деньги, непросто. Счастливцам удается заполучить на эту должность соседку-пенсионерку – такая и берет не слишком дорого, и с большой долей вероятности внезапно не исчезнет. Остальным ищут нянь по объявлениям, через агентства, на «мамских» или просто местных форумах detki-33.ru, forum.wladimir.su, forum.gorod33.ru, vladimirka.ru, в группах в соцсетях своего района, дома или даже в родительских чатах, ведь иногда такой няней готова выступить чья-то бабушка. Сэкономить можно, наняв няню «напополам» вместе с кем-нибудь из родителей.

Цена вопроса: от 200 рублей в час.

«Частная» продленка

Еще один выход – продленка при развивающем центре, которые есть в каждом районе города, в том числе на улицах Комиссарова, Пугачева, в центре и в Юрьевце. В отличие от школьной продленки, здесь небольшие группы, вкусная еда, продуманный досуг и педагог, который поможет ребенку сделать уроки, в том числе и так «любимые» всеми родителями творческие задания. В такие продленки берут детей от 6 до 12 лет, присматривать за детьми там готовы с обеда и до вечера. Дополнительный бонус – многие из этих групп берутся развлечь и присмотреть за детьми и на каникулах. Кроме того, остается вопрос, как доставить ребенка в такой центр – организованная доставка есть не у всех.

Цена вопроса: от 15000 рублей в месяц.

Драмкружок, кружок по фото…

Еще один способ скоротать время в ожидании родителей для учеников младших классов – кружки и секции. Во многих школах, например, в школе №37, арендуют помещения педагоги, готовые заниматься с детьми всем, начиная от танцев и гимнастики и заканчивая иностранными языками. Если в вашей школе есть достаточно интересных для ребенка секций, то школьник может скоротать время до вашего прихода, играя в шахматы или в футбол, разучивая роли в студии или учась рисовать натюрморты. Можно водить детей и в ближайший ДК, где выбор кружков больше. Правда, в этом случае придется решить вопрос с доставкой.

Цена вопроса: в зависимости от количества кружков, в среднем 2500 за кружок. Есть секции, где занятия бесплатные при условии, что ребенок проходит отбор.

Родительская повинность

Еще один вариант - родители младшеклассников кооперируются и забирают детей по очереди, скажем, раз в неделю, отпросившись на полдня с работы. Это проще, чем отпрашиваться каждый день, а некоторые должности позволяют работать удаленно. Похожий вариант используют и на каникулах: каждый из родителей берет отгул и неделю несколько семей обеспечивают развлечения четырем-пяти школьникам. Но, увы, не каждый начальник согласиться терпеть такой график.

Цена вопроса: бесплатно.

КОМПЕТЕНТНО

- Выбирая вариант, нужно учесть не только финансовые возможности, но и особенности характера ребенка, которые родители знают лучше всех. Если вашему первокласснику тяжело дается школа, он устает от общения с большим количеством людей и шума, то лучше постараться дать ему возможность после уроков отдохнуть в тишине, поспать. Для активных детей со своими увлечениями хорошим вариантом могут стать дополнительные занятия, - говорит семейный психолог Наталья Белова. - Если вы сомневаетесь, как лучше организовать время после уроков - больше наблюдайте за своим ребенком, чаще общайтесь с ним и проводите свободное время в компании вашего школьника.