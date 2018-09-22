Осенние посадки: владимирским садоводам продают некачественные саженцы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T17:04:13+03:00

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Сентябрь – время сажать деревья и кустарники перед зимними холодами. Но, оказывается, приобретать такой безобидный товар, как саженцы, надо с большой осторожностью.

Зри в корень

Очередной рейд во Владимире показал, что ситуация на рынке не меняется: у многих продавцов по-прежнему нет документов, подтверждающих происхождение, качество и сортовую принадлежность посадочного материала. Ждать хорошего урожая от таких семян и растений не приходится, и в области уже не раз бывало, когда вместо любимой редиски вырастал неизвестный дачникам сорняк. Растения без документов таят еще одну опасность: вместе с саженцами плодово-ягодных и декоративных культур можно занести и насекомых-вредителей. Кроме того, покупая саженцы в непроверенных местах, можно не дождаться наливных яблочек, несмотря на все усилия. В этом году, по словам специалистов, большой «наплыв» саженцев, ввезенных из южных районов, которые не приспособлены к нашим климатическим условиям, не районированы и не включены в Госреестр. Это яблони «Слава победителям», «Райское», «Розовый налив», «Конфетное», груша «Лимонная», «Дюшес», «Лесная красавица», абрикос «Красноярский», «Россиянин» и «Триумф севера». Специалисты рекомендуют отказаться от приобретения таких растений, даже если цена кажется очень привлекательной: вероятность того, что они приживутся и дадут урожай, крайне мала.

- В Госреестр включаются сорта, прошедшие сортовой контроль на определение сортовой чистоты или сортовой типичности растений, там можно получить информацию о регионе, в котором сорт рекомендован к использованию. Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ, дает право размножать, ввозить и реализовывать при соблюдении карантинных требований семена и посадочный материал сорта. За реализацию, использование, ввоз семян, сорта которых не включены в Государственный реестр предусмотрена административная ответственность, - объяснила старший государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна Галина Запретилова.

Чтобы не было «липы»

Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует садоводам не приобретать семена и саженцы с машин на дорогах, на остановках или у продавцов на рынках, а только в специализированных магазинах и отделах. При покупке саженцев стоит спросить у продавца либо сертификат соответствия, акт апробации или протокол испытаний – покупатели имеют на это право. Обратите внимание - на каждом саженце должен быть ярлык с названием сорта, но не должно быть распустившихся листьев. И купив растение, не забудьте взять товарный чек. Если все меры предосторожности были соблюдены, а растение все равно не прижилось, отстоять свои права можно в суде, но лишь вооружившись сохраненным документом о покупке и результатами экспертизы. Кстати, сентябрьский рейд закончился не только предупреждением и составлением восьми протоколов, но привлечением нарушителей к административной ответственности. Теперь продавцам грозят штрафы: от 300 до 500 рублей для обычных граждан, на от 500 до 1000 для должностных лиц, и от 5 000 до 10 000 рублей – для юридических лиц.

Куда жаловаться

Управление Россельхознадзора по Владимирской области:

г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2.

Телефон: 32-67-37.

Дежурный телефон по управлению: (919) 023-91-87.

ld-16@fsvps.ru