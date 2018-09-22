Владимирский гид выиграл престижный конкурс Российского географического общества

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-21T17:02:21+03:00

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Супер новость. Во Владимире работает очень крутой гид. Настолько крутой, что его отметило "Российское географическое общество". А это вам не филькина грамота — круче в нашей стране ничего нет. Мы встретились с Александром Варламовым сначала на радио "КП-Владимир" (104,3 FM), а потом попросили его провести для читателей небольшую экскурсию, чтобы вы своими глазами увидели работу настоящего мастера.

"Чтобы кайфанули"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/669928" frameborder="0"></iframe> Видеоэкскурсия Александра Варламова.

Чтобы лучше понять, чем же так крут Александр Варламов, придется напрочь выбросить из головы все старые шаблоны и условности. Гид — это совсем не автобусный экскурсовод, мерно и тоскливо бубнящий про очередного никому не известного князя и его никому не сдавшуюся жизнь. Александр не пересказывает школьный учебник краеведения. Он ловит детали, играет воображением, рисует удивительно яркие картины и удивляет вопросами. Вот вам пример. Проходим мимо пожарной части:

- Немногие знают, что в XIX веке сюда приняли на работу козла. Городские обычно не отвечают на вопрос зачем. Я вам сейчас тоже об этом не скажу.

Признаюсь, я хорошо знаю свой город, но о таком услышал впервые. Но в голове сразу же закрутились самые разные версии. Я живо представил себе всех этих пожарных с белым бородатым козлом на привязи. Действительно, зачем он был им нужен? Может, вы знаете. Пишите в комментариях.

А вот еще: подходим к Золотым воротам.

- Во Владимире есть традиция проносить невесту через арку ворот. Но обычно девушку жених выносит в сторону Студеной горы, а не Успенского собора. То есть по сути, он выносит ее из города. Кто-то говорит, что муж несет жену в другой район. Кто-то считает, что они уходят в Москву. На самом деле все просто.

Хотите узнать ответ, посмотрите видеоэкскурсию. А еще лучше, сходите на экскурсию Александра вживую, там вас, ждут куда более крутые вещи.

Тем более забавно, что в школе у маленького Саши по истории был "трояк". Но предмет на самом деле он знает очень круто. А главное, знает как ее подать.

- Главное - это то, как ты работаешь с людьми, - рассказывает лучший гид страны. - Это постоянный обмен энергией. Если ты видишь, что людям нравится, то и сам подпитываешься этим интересом. И все получается супер. Поэтому я пытаюсь сделать так, чтобы люди "кайфанули".

И ведь кайфуют, черт возьми. Буквально перед нашей встречей Александр работал с туристами из Израиля и Москвы. Одна из туристок когда-то писала дипломную работу по храму Покрова на Нерли, но только сейчас увидела его своими глазами. Сбылась давняя мечта. Это ли не круто.

Привет из телевизора

В "прошлой жизни" Александр был журналистом. Окончил ВлГУ по специальности "журналистика", со студенческих лет работал на областных тв-каналах и радио. Опыт колоссальный. Вот уж кто действительно знает, как вести себя перед любой аудиторией, так это он. Но семь лет назад опытный корреспондент оставил стендапы и статичные планы и с головой погрузился в историю.

- Все началось с того, что одна моя знакомая из Москвы попросила провести экскурсию для двух однокурсников из Кореи, - рассказал Александр Варламов в эфире радио "КП-Владимир". - Они хотели Суздаль посмотреть. Я тогда ничего не знал, мог просто что-то показать. Тогда мы катались на санях, и женщина-извозчик очень интересно рассказывала о городе. Я настолько впечатлился и узнал столько нового! Хотя казалось, что я Суздаль знаю. И тогда я подумал, что людям это интересно.

Теперь бывший журналист вообще не смотрит телевизор, как и многие другие молодые люди в нашей стране. И времени нет, и желания.

Будни гида

Сейчас Александр Варламов работает с индивидуальными клиентами. Это туристы из самых разных городов России и Европы. Кто-то прочитал о нем отзывы на специальных туристических сайтах, кто-то услышал рекомендации знакомых. За экскурсию по Владимиру придется заплатить около 3 тысяч рублей, за поездку в Боголюбово и Суздаль чуть поболее - 4-5 тысяч рублей.

Владимирский гид, в отличии от коллег из Москвы, почасовую оплату не вводит. А там за 60 минут монологической речи могут взять столько, сколько за день во Владимире. Но это не значит, что Александр не смотрит на работу других гидов.

- У меня не так много опыта путешествий, но везде, где я бывал, есть свой колорит, - признается Александр Варламов. - Вот, например, в Нижнем Новгороде я был на одной авторской экскурсии по злачным местам XIX века. Представляете, вот показывают бывший публичный дом, а там сейчас живут люди и даже не знают об этом. Классный гид был по Атласским горам в Марокко. Ну, а Москва - это вообще другой уровень. Но везде люди стараются что-то тебе дать, выкладываются.

С интуристами Александр говорит по-английски. Язык учил в школьные годы, но знания подтягивает и сейчас.

- Бывает, кто-нибудь скажет, что вот это-то надо называть вот так-то, - говорит лучший гид страны. - Тогда я делаю пометку у себя, и запоминаю.

КСТАТИ

100 тысяч на Таиланд

Участвовать в конкурсе "Российского географического общества" Александр Варламов решил как только узнал о такой возможности. Просто между делом снял ролик на экшн-камеру.

- Было время между экскурсиями. Думаю, надо сделать. Просто взял камеру, ходил с селфи-палкой и рассказывал о Золотых воротах. Потом смонтировал и отправил. Все просто.

За победу гид получит от "Российского географического общества" 100 тысяч рублей. На эти деньги Александр планирует съездить в Таиланд.