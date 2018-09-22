Владимирский гид выиграл престижный конкурс Российского географического общества
Супер новость. Во Владимире работает очень крутой гид. Настолько крутой, что его отметило "Российское географическое общество". А это вам не филькина грамота — круче в нашей стране ничего нет. Мы встретились с Александром Варламовым сначала на радио "КП-Владимир" (104,3 FM), а потом попросили его провести для читателей небольшую экскурсию, чтобы вы своими глазами увидели работу настоящего мастера.
"Чтобы кайфанули"
Видеоэкскурсия Александра Варламова.
Чтобы лучше понять, чем же так крут Александр Варламов, придется напрочь выбросить из головы все старые шаблоны и условности. Гид — это совсем не автобусный экскурсовод, мерно и тоскливо бубнящий про очередного никому не известного князя и его никому не сдавшуюся жизнь. Александр не пересказывает школьный учебник краеведения. Он ловит детали, играет воображением, рисует удивительно яркие картины и удивляет вопросами. Вот вам пример. Проходим мимо пожарной части:
- Немногие знают, что в XIX веке сюда приняли на работу козла. Городские обычно не отвечают на вопрос зачем. Я вам сейчас тоже об этом не скажу.
Признаюсь, я хорошо знаю свой город, но о таком услышал впервые. Но в голове сразу же закрутились самые разные версии. Я живо представил себе всех этих пожарных с белым бородатым козлом на привязи. Действительно, зачем он был им нужен? Может, вы знаете. Пишите в комментариях.
А вот еще: подходим к Золотым воротам.
- Во Владимире есть традиция проносить невесту через арку ворот. Но обычно девушку жених выносит в сторону Студеной горы, а не Успенского собора. То есть по сути, он выносит ее из города. Кто-то говорит, что муж несет жену в другой район. Кто-то считает, что они уходят в Москву. На самом деле все просто.
Хотите узнать ответ, посмотрите видеоэкскурсию. А еще лучше, сходите на экскурсию Александра вживую, там вас, ждут куда более крутые вещи.
Тем более забавно, что в школе у маленького Саши по истории был "трояк". Но предмет на самом деле он знает очень круто. А главное, знает как ее подать.
- Главное - это то, как ты работаешь с людьми, - рассказывает лучший гид страны. - Это постоянный обмен энергией. Если ты видишь, что людям нравится, то и сам подпитываешься этим интересом. И все получается супер. Поэтому я пытаюсь сделать так, чтобы люди "кайфанули".
И ведь кайфуют, черт возьми. Буквально перед нашей встречей Александр работал с туристами из Израиля и Москвы. Одна из туристок когда-то писала дипломную работу по храму Покрова на Нерли, но только сейчас увидела его своими глазами. Сбылась давняя мечта. Это ли не круто.
Привет из телевизора
В "прошлой жизни" Александр был журналистом. Окончил ВлГУ по специальности "журналистика", со студенческих лет работал на областных тв-каналах и радио. Опыт колоссальный. Вот уж кто действительно знает, как вести себя перед любой аудиторией, так это он. Но семь лет назад опытный корреспондент оставил стендапы и статичные планы и с головой погрузился в историю.
- Все началось с того, что одна моя знакомая из Москвы попросила провести экскурсию для двух однокурсников из Кореи, - рассказал Александр Варламов в эфире радио "КП-Владимир". - Они хотели Суздаль посмотреть. Я тогда ничего не знал, мог просто что-то показать. Тогда мы катались на санях, и женщина-извозчик очень интересно рассказывала о городе. Я настолько впечатлился и узнал столько нового! Хотя казалось, что я Суздаль знаю. И тогда я подумал, что людям это интересно.
Теперь бывший журналист вообще не смотрит телевизор, как и многие другие молодые люди в нашей стране. И времени нет, и желания.
Будни гида
Сейчас Александр Варламов работает с индивидуальными клиентами. Это туристы из самых разных городов России и Европы. Кто-то прочитал о нем отзывы на специальных туристических сайтах, кто-то услышал рекомендации знакомых. За экскурсию по Владимиру придется заплатить около 3 тысяч рублей, за поездку в Боголюбово и Суздаль чуть поболее - 4-5 тысяч рублей.
Владимирский гид, в отличии от коллег из Москвы, почасовую оплату не вводит. А там за 60 минут монологической речи могут взять столько, сколько за день во Владимире. Но это не значит, что Александр не смотрит на работу других гидов.
- У меня не так много опыта путешествий, но везде, где я бывал, есть свой колорит, - признается Александр Варламов. - Вот, например, в Нижнем Новгороде я был на одной авторской экскурсии по злачным местам XIX века. Представляете, вот показывают бывший публичный дом, а там сейчас живут люди и даже не знают об этом. Классный гид был по Атласским горам в Марокко. Ну, а Москва - это вообще другой уровень. Но везде люди стараются что-то тебе дать, выкладываются.
С интуристами Александр говорит по-английски. Язык учил в школьные годы, но знания подтягивает и сейчас.
- Бывает, кто-нибудь скажет, что вот это-то надо называть вот так-то, - говорит лучший гид страны. - Тогда я делаю пометку у себя, и запоминаю.
КСТАТИ
100 тысяч на Таиланд
Участвовать в конкурсе "Российского географического общества" Александр Варламов решил как только узнал о такой возможности. Просто между делом снял ролик на экшн-камеру.
- Было время между экскурсиями. Думаю, надо сделать. Просто взял камеру, ходил с селфи-палкой и рассказывал о Золотых воротах. Потом смонтировал и отправил. Все просто.
За победу гид получит от "Российского географического общества" 100 тысяч рублей. На эти деньги Александр планирует съездить в Таиланд.