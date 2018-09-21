2018-09-20T17:42:13+03:00
Дом. Семья

Владимирский мальчик ищет пропавшую после пожара таксу Боню

Уже неделю первоклассник Егор ждет, что его друг вернется
Ирина Мальцева
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..Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Семья погорельцев, лишившихся дома из-за вспыхнувшего вечером 16 сентября пожара на улице Заречная в микрорайоне Заклязьменский, потеряла не только кров и имущества. Испугавшись огня, убежала и пропала их собака – полуторогодовалая такса Боня, бывшая лучшим другом мальчика.

- Пожар начался в девять вечера, когда я купала сына. Я успела вывести его из душевой на улицу, а когда вернулась, там уже полыхало все. У нас сгорело буквально все, сейчас мы пытаемся восстановить документы. Конечно, сейчас больше всего нам жалко нашего большого дома. Но еще больше мы переживаем о нашем любимце – Боне, которая убежала, испугавшись пожара. Мы возвращались, искали ее, звали, но безрезультатно, - рассказывает Александра Сутормина.

Уже неделю мальчик, живущий вместе с мамой и бабушкой у родственников, ждет возвращения своего питомца, который был полноправным членом семьи. Многие владимирцы, откликнувшись на объявления в соцсетях, рассказывают, что видели четвероного друга в разных районах города, в том числе в микрорайоне Коммунар. По словам очевидцев, собака выглядела потерянной и явно искала родных людей. Правда, вернуть Боню пока не удалось.

- Несколько раз нам звонили, говорили, что нашли Боню, мы ездили смотреть – но это не она. Наша очень ласковая, дружелюбная, но, скорее всего, сейчас очень напугана и не идет к людям. Сын ждет ее каждый день, он и так переживает, что сгорели его игрушки, каждый день говорит: «Я хочу домой». А Боня была настоящим другом… У нас до этого было две собаки, одна умерла пару лет назад, после этого мы и купили Боню, чтобы помочь ему пережить потерю. В начале лета от болезни умерла вторая собака, а теперь и Боня пропала. Мы очень надеемся, что она вернется, - признается мама мальчика.

КОНКРЕТНО

Если вы заметите таксу-девочку шоколадного цвета с отливом в рыжину с ошейником, откликающуюся на кличку Боня – позвоните Александре по телефону 8(900)587-61-95. Семья очень переживает и ждет своего питомца.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Домашние животные важны для ребенка, они учат его заботиться о других, нести ответственность. Часто питомец – это друг, который слушает и разделяет печали и радости ребенка. Его потерю ребенку тяжело перенести и чем нестабильнее жизнь ребенка, чем больше у него стресса и потрясений в этот момент – например, болезнь, переезд, переход в новый садик или школу, тем тяжелее ему переживать это горе. Взрослым важно помнить, что детям потребуется время, чтобы пережить потерю и его нельзя укоротить искусственно, - говорит семейный психолог Ольга Данилова. - Постарайтесь в этот период больше времени проводить вместе, выслушивайте ребенка, вспоминайте, каким забавным и веселым был ваш любимец.

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