Во Владимире конфеты подорожали, а картошка подешевела

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-20T17:37:16+03:00

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В экономике существует один очень важный показатель - уровень инфляции. Если коротко, это процентное выражение обесценивания денег. Для большинства читателей это слово звучит страшно, еще свежи в памяти экономические ужасы 90-х годов прошлого века. С тех пор многое изменилось. Мы уже живем в другой стране, с другим уровнем жизни и ценностями. Неизменным осталось одно: инфляция как влияла на нашу жизнь, так и влияет до сих пор.

Так вот, по данным владимирского отделения Центробанка РФ, в августе 2018 года инфляция во Владимирской области выросла до 2,7%. В июле показатель еще был на уровне 2,1%. Естественно, это повлияло на цены на продукты. По сравнению с августом 2017 года они выросли на 0,9%. В целом по России цены подросли почти на 2%. Так что, у нас все очень даже ничего.

В первую очередь подорожали заморские фрукты, красная рыба и мясо. Обиднее всего за шоколад и конфеты. На них тоже выросли цены. Все из-за того, что многие ингредиенты для производства сладостей привозят из-за рубежа, например какао-масло, без которого хороший шоколад никак не сделать. В Центробанке поясняют, что всему виной слабый рубль. Производители, вынужденные закупать сырье за границей за валюту, покрывают издержки через конечную цену товара.

Есть и приятные новости. Ряд продуктов по сравнению с данными августа прошлого года подешевели. Это мясо индейки, яблочки, картошка, лучок, морковка и йогурты. Все дело в том, что российские производители буквально завалили полки магазинов этим товарами. А как нам говорит любой учебник экономики, где растет предложение, там снижаются цены. Вот вам импортозамещение в действии. Раньше кроме израильской морковки и египетской картошки в магазинах ничего и не было. А теперь экзотика уходит в премиум-сектор.

Дорожает техника, сплошь и рядом заморская. В среднем телефоны, ноутбуки и офисная периферия во Владимирской области за год подорожала на 3,7%. В целом по стране - на 3,8%. Как видите, разница чисто косметическая.

В целом же, по данным владимирского отделения на большинство товаров и услуг (72,5%) рост цен не превысил целевой уровень инфляции - 4%.