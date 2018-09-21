Второй тур выборов губернатора: как голосовать правильно?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-20T17:42:13+03:00

23 сентября Владимирская область, наконец, узнает, кто возглавит 33 регион. «Комсомолка» собрала всю полезную информацию для избирателей в одной статье

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Владимирская область стала одним из трех регионов, где состоится второй тур выборов губернатора. Кроме нас 23 сентября выборы пройдут в Хакасии и Приморье. Естественно, у многих избирателей возникают вопросы по выборам. Будут ли какие-либо отличия? Сохранится ли система «мобильного избирателя»? Как правильно проголосовать, чтобы не испортить бюллетень?

Ставим галочку

С последнего давайте и начнем. Так как во втором туре мы будем голосовать только за губернаторов, а кандидатов всего двое, то бюллетени станут меньше по размеру. Облизбирком напечатал листы формата А5. На них будут стоять лишь фамилии двух кандидатов и поля для голосования.

В общем-то, все, что нужно от избирателя, это поставить галочку напротив того из кандидатов, которого вы считаете достойным кресла главы региона. Если вы не поставите галочку вовсе, бюллетень будет испорчен. Испорченным он будет считаться, и если вы поставите две галочки. Также не стоит рисовать на бюллетене, писать на нем что-то или рисовать. Все это приведет к тому, что ваш голос пропадет.

Что касается возможности сменить участок с помощью системы «мобильный избиратель», то она сохраняется. Причем, если вы в первом туре уже писали заявление, то оно сохраняет силу. Заново поменять участок можно было, однако лишь до 19 сентября. Теперь, сменить комиссию могут лишь те, кто писал специальные заявления в последние дни перед первым туром. Эти люди могут до 14.00 22 сентября заново оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. В рабочие дни с 17.00 до 21.00, в субботу 22 сентября с 9.00 до 14.00.

Кстати, три участка вновь начнут работать на час раньше. В деревне Анопино, поселках Красное Эхо и Уршельский, где люди работают на стекольных заводах, комиссии откроют двери в семь утра.

Наивные вопросы о выборах

1. Что делать, если я заболел в день выборов?

Вы сможете проголосовать дома - надо позвонить в свою избирательную комиссию и попросить прийти к вам с урной для голосования. Вам обязаны пойти навстречу. Если же вы попали в больницу, там списки в участковые комиссии подает главврач больницы. Урну, если нужно, принесут прямо в палату.

2. Если я забыл адрес своего избирательного участка?

Вам прямая дорога в Интернет. Свой участок можно найти на двух ресурсах. Первый — это сайт ЦИК России, второй — сайт администрации города Владимира. И в том, и в другом случае вам достаточно ввести адрес регистрации - и получите адрес своего участка.

3. Можно ли войти в кабинку не одному?

Нельзя. Голосование по закону должно быть тайным. Из этого правила существует единственное исключение: если избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень (очень пожилой человек, лица с ослабленным зрением, не владеющие русским языком, не имеющие физической возможности писать). Тогда человек вправе воспользоваться помощью другого избирателя, за исключением членов УИК, наблюдателей, кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей. Но только после извещения избирательной комиссии.

4. Можно ли проголосовать на вокзале?

Раньше можно было. Теперь нет.

5. Если 18 лет исполнилось 23 сентября, можно ли голосовать?

Да, конечно, только паспорт не забудьте.

СПРАВКА «КП»

Сведения о кандидатах

1. Светлана Орлова («Единая Россия»). Родилась 23 октября 1954 года в городе Облучье Хабаровского края. Окончила Уссурийский государственный педагогический институт. Избиралась депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого (1993-1995) и второго (1995-1999) созывов. Была представителем в Совете Федерации РФ от Совета народных депутатов Кемеровской области. В 2013 году сначала была врио губернатора Владимирской области, а затем стала губернатором.

2. Владимир Сипягин (ЛДПР). Родился в 1970 году в украинском Харькове. В сентябре 2013 года его избрали депутатом Законодательного Собрания Владимирской области. В облпарламенте он возглавляет комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Также Владимир Сипягин возглавляет Федерацию конькобежного спорта Владимирской области.