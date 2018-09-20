Последние новости из стана кандидатов на пост губернатора Владимирской области

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-20T13:05:00+03:00

Владимир Сипягин перестал ходить на дебаты, а Светлана Орлова обратилась к избирателям

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До дня выборов губернатора Владимирской области осталось всего два дня, кандидаты на главный пост в регионе активизировались. Светлана Орлова обратилась к избирателям с видеообращением, а Владимир Сипягин перестал ходить на дебаты и поехал по области.

Кстати, 19 сентября в ряде изданий появилась информация о том, что кандидату Владимиру Сипягину предложили пост вице-спикера Заксобрания. В региональном отделении партии заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Владимир Сипягин

- Никаких переговоров штаб кандидата Сипягина ни с кем не проводил, - сообщил региональный координатор партии "ЛДПР" Сергей Корнишов. - Мы считаем такие сообщения провокацией.

Пресс-служба администрации Владимирской области также официально опровергла информацию о переговорах действующего губернатора Светланы Орловой с кандидатом Владимиром Сипягиным. При этом жители Владимирской области обратили внимание, что Владимир Сипягин перестал ходить на дебаты.

- Позиция кандидата такова, что нет смысла ходить на дебаты и участвовать в них в одиночку, - пояснил Сергей Корнишов. - Если его оппонент начнет ходить, то и Владимир Сипягин вернется к дебатам.

Светлана ОрловаФото: Администрация Владимирской области

Тем временем Светлана Орлова посетила ряд владимирских предприятий. В частности, действующий губернатор Владимирской области посетила переживший непростые времена завод "Автоприбор" и пообщалась с работниками недавно сменившего владельца предприятия. Кроме того, Светлана Орлова обратилась с видеообращением к избирателям, в котором извинилась перед жителями области.

Напомним, второй тур выбором состоится 23 сентября.