Во владимирской школе №22 для девочек внедрили советскую форму

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T19:50:55+03:00

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Школа №22 — единственная во Владимире, где появилась советская форма. Черный фартук — на повседневку, белый — на праздник, накрахмаленные воротнички и кружевные манжеты, как в советское время. Правда, платья отличаются по цвету: не коричневые, а темно-синие. Эту форму в школе приняли три года назад. Сначала некоторые родители называли ее формой для горничных, даже «побунтовали», но, в итоге, привыкли.

- В любой школе должен быть строгий стиль одежды, который создаст деловую атмосферу для занятий. Поэтому три года назад бывший директор школы №22 Светлана Подшибякина (теперь она директор новой 49 школы — Авт.) решила ввести единую форму, - рассказывала Наталья Романова, заместитель директора по воспитательной работе. - Мы выросли в советских школах и носили советскую форму, хотя она многим была ненавистна. При этом такие формы выпускницы надевают на последний звонок. Мы обошли все магазины города и решили, что советский вариант нам подходит больше всех. Единственное, что платья у нас не коричневого цвета, говорят, что коричневый — цвет бедности, а темно-синего — это благородный цвет.

Мальчики без советского костюма

- Девочки носят платья по колено, с длинным рукавом, белым воротником и манжетами. Причем, если в Советском Союзе ученицы каждый выходной пришивали воротнички и манжеты, то сейчас они либо на молниях, либо на липучках — это удобно. Также у них два фартука: черный и белый гипюровый, - дополнял новый директор школы №22 Роман Чуркин. - У кого есть возможность, те покупают по несколько фартуков, так скажем, на сменку. Стоимость их от 350 рублей, платье же стоит в районе 2000-3000 рублей, а костюм — 4000 рублей. Форма выгодна - ее покупают раз в год, а то и по два носят. Это лучше того, если бы родители покупали на каждый день по блузке.

Роман Чуркин

Форму можно было купить как в специализированном магазине, так и пошить в ателье. Строгих критериев, какой должна быть форма, не было. Главное, чтобы соблюдался цвет — темно-синий, а дальше родители сами решали, будут ли на платьях складочки или оно будет прямое.

- Сначала у нас прошло очень тяжелое общешкольное родительское собрание, где каждый смог высказаться. Светлана Подшибякина просила рассказать родителей, какую форму видят они на своих детях. На итоговом обсуждении уже утвердили форму: у мальчиков — темно-синий костюм не обязательно с белой рубашкой, а у девочек — платья с фартучками и воротниками. На мальчиков нам никто не предложил сшить советский костюм. Изначально они покупали костюмы серых и черных цветов, и мы решили, что пусть сначала доносят их, а потом уже переоденутся в темно-синие, - говорила Наталья Романова.

Некоторые отказывались покупать форму

Директор и его заместитель не скрывают, что были родители, которые швырялись школьными формами, называя их горничными, и говорили о неподходящем фасоне. Руководство школы не заставляло покупать этих родителей «горничные» платья. Форму купили только те, которым она понравилась.

- Они смотрелись как конфетки, кружились в платьях. Девочки без формы увидели их, и им тоже захотелось. Так мы постепенно переходили к единой форме, но в классах все равно оставалось по двое-трое человек, которые не принимали нововведение. Лишь в течение года вся школа переоделась! Появились классы, которые стали покупать мальчикам одинаковые галстуки или бабочки. А старшеклассницы, например, носят только белые фартучки, это их отличает от младших классов, - продолжала замдиректора. - У кого-то мамы-мастерицы сами шьют воротнички с кружевами, а бабушки вяжут крючком и накрахмаливают их. И, что тоже важно, девочкам стали повязывать шелковые ленты и банты! Потому что форма требует дополнений. Если ребенок придет в школу без формы, его спросят об этом, но все равно пустят на уроки.

Из-за школьной формы сначала тоже спорили родители учеников новой школы №49 в районе 8-ЮЗ, которую также придумала директор Светлана Подшибякина. Только там форма далека от советской — строгие бардовые платья с галстуками, на которых вышит номер школы, и воротниками. Многие не пришли в восторг от цвета и формы платья — ведь оно хорошо сидит только на худеньких девочках. А главное, не устроила цена – около 4000-5000 рублей. Тем не менее, конфликт закончился примеркой и покупкой, а 1 сентября в новую школу ученики пришли в бардовой форме.

Есть мнение

- Некоторые родители были недовольны платьем, так как хотели брюки. Но в итоге меньшинство присоединилось к большинству. Нам не предлагали купить конкретную форму, главное, чтобы совпал цвет. Позже родители сами стали совершенствовать фартучки, дополнять форму. Приятно смотреть на детей, и я считаю, что они не отвлекаются от учебного процесса, - сказала председатель общешкольного родительского комитета Александра Гирба.