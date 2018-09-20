2018-09-19T19:42:05+03:00
Общество

Во Владимире собирали деньги на лечение несуществующей малышки, якобы пострадавшей от педофила

Сейчас полиция и следственный комитет ищут мошенников, спекулировавших на чувствах людей
Ирина Мальцева
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Мошенники нашли новый способ обманывать доверчивых горожан: в соцсетях появились призывы помочь девочке из Александрова, зверски избитой и изнасилованной в лесу. Трагическая история рассказывалась с трогательными подробностями: сообщалось, что 11 августа маленькая Ангелина с друзьями играла во дворе около дома, но внезапно подъехала машина с двумя неизвестными, которые и похитили ребенка. Спустя два дня непрерывных поисков девочку нашли в лесу в тяжелом состоянии. В сообщении неизвестные уверяли, что сейчас малышка в коме находится в Александровской районной больнице. На ее лечение и восстановление требуется солидная сумма денег, который у семьи просто нет: маленькую Ангелину и ее брата воспитывает отец-одиночка, которому в этот трудный момент нужна поддержка. Однако, как оказалось, подобного преступления во Владимирской области не было, а неизвестные просто решили нажиться, играя на чувствах неравнодушных горожан.

- Такого преступления в регионе не было. Получив информацию, мы немедленно связались с полицией города Александрова, сейчас совместно с ними работаем над установлением личности мошенников. Кроме того, вместе с органами опеки выясняем, есть ли вообще такая семья в Александрове, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

Пока узнать, кто именно собирал деньги на лечение ребенка, которого, скорее всего не существует, не удалось, как и выяснить, сколько собрали мошенники. Вероятно, пожертвования были – люди отписывались о готовности помочь и перевести деньги. В следственном управлении советуют при виде таких сообщений проявлять осторожность и бдительность. Не нужно сразу переводить деньги, лучше сначала обратиться в правоохранительные органы и получить более точную информацию о случившемся.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Игра на чувствах людей ради обмана не нова, но с развитием и распространением интернета спекуляции на чужом горе цветут пышным цветом. Не принимайте решение сразу, на эмоциях, не делайте репосты в случае, если вы не уверены, что это не мошенники. Попытайтесь найти первоисточник информации, проверить ее. Тоже самое касается и других вариантов мошенничества, когда вам присылают сообщения о беде с близкими или якобы пишет друг с просьбой одолжить денег, - советует владимирский психолог Наталья Белова.

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