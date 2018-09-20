Новый вид осы обнаружили под Ковровом

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T19:37:26+03:00

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Минувшее жаркое лето оказалось полно сюрпризов для ученых-биологов. В мае под Муромом неожиданно отыскали большую популяцию редких реликтовых бабочек – поликсен. Этот вымирающий вид, питающийся только одним видом растений - кирказоном обыкновенным, который во Владимирской области встречается в поймах Клязьмы и Оки, в регионе встретили впервые. В июле биологи вновь нашли редких насекомых – шмелей изменчивого и обыкновенного, которые занесены в Красную книгу РФ и раньше в области тоже не встречались.

Редкий полосатый мух

Но и конец жарких месяцев оказался продуктивен – в Ковровском районе недалеко от лагеря «Искатель» биологам попался редкий вид осы – сколия волосатая. Находка уникальная, ведь крупное насекомое, длина тела самца которой может достигать 22 мм, очень теплолюбива и обитает в южных краях, встречается в Астрахани и Волгоградской области.

- У нас была организована энтомологическая школа для одаренных старшеклассников. Мы с детьми обследовали проезжую часть, ведущую в деревню Любец. На обочине дороги я заметил крупную осу, которой в нашем регионе вообще быть не должно, ее ни разу не видели в нашей области. Если дубовый усач, которого мы нашли этим летом в Камешковском районе, теоретически может встретиться в нашем регионе, хотя последние сто лет его никто не видел, то сколия волосатая никак не должна была к нам попасть, особенно если учесть, что это оседлый вид, а не мигрирующий, - считает старший преподаватель института биологии и экологии Владимирского государственного университета Руслан Жуков.

Редкие виды – к хорошей экологии

Ученые предполагают, что появлению редких для наших краев насекомых способствовало изменение климата, в том числе необычно жаркое лето. Но волноваться, что они вытеснят «коренных» обитателей наших лугов и лесов не стоит – все насекомые узкоспециализированы и вполне способны мирно уживаться друг с другом.

- Наоборот, наша фауна только обогатится, что просто замечательно сейчас, когда загрязнение окружающей среды, агломерация и другие проблемы приводят, наоборот, к вымиранию видов. Появление новых видов насекомых означает, что для них здесь благоприятные условия, в том числе с точки зрения экологии, - говорит Руслан Жуков.

Следующим летом биологи планируют вернуться к изучению местности, где обнаружили крупную осу и не исключают, что им могут встретиться и новые сюрпризы. Они не сомневаются, что этот вид хорошо перенесет местную зиму.

- Это паразитический вид, осы находят личинки жуков, например, под корой, и откладывают в них яйца. Думаю, под снежным покровом они вполне благополучно переживут холода, - говорит ученый-биолог. – Кстати, место, где мы нашли ее, как раз подходит для обитания – этот вид предпочитает выжженные суходольные луга.

Кстати, сколия волосатая и раньше относилась к редким видам – в советское время она была занесена в Красную книгу ССР и сегодня охраняется в других областях. А вот внести ее в Красную книгу Владимирской области, в отличии от шмелей, пока не успели – слишком поздно произошла находка. Пока крупная оса появится только в приложении к региональной Красной книге.