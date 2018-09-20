Закроют ли владимирский Музей природы?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T19:34:23+03:00

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С 1 декабря 2018 года сотрудников Музея переведут в другие отделы на низкие оклады. Им уже передали уведомления об этом. Возможно, все идет к закрытию самого Музея. Такие слухи ходят в последнее время вокруг одно из самых известных экспозиций ВСМЗ, открытая еще в начале 90-х годов прошлого века.

Музей природы пока закрыт до выборов губернатора Владимирской области, которые пройдут 23 сентября. В экспозиции, среди чучел животных, сделали избирательный участок №424. Изначально музей закрыли с 18 августа по 11 сентября, а потом обещали открыть экспозицию, но так как 23 сентября предстоит второй тур выборов губернатора Владимирской области, избирательный участок вновь должен распахнуть свои двери.

- Музей еще работает, но как долго будет работать неизвестно. Сотрудников пока еще не перевели, но уведомления на руки они уже получили. С 1 декабря все переходят на другие должности, менее оплачиваемые. 19 сентября в Суздале прошла конференция «Музей и туризм», и директору ВСМЗ задали вопрос, связанный с переводом сотрудников Музея природы в другие отделы. Но директор ответил, что слухи не комментирует. Еще 4 сентября некоторые работники Музея приходили в отдел кадров, где им сообщили, что с 1 декабря их должностей больше не существует. А длительность работы Музея природы зависит от арендной платы, которую выставит администрация города. Если директор ВСМЗ согласен платить арендную плату, то музей будет, а если нет, то его закроют, - рассказал наш источник, близкий к Музею природы.

«Комсомолка» отправила официальный запрос пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника на имя директора Игоря Конышева. Мы вернемся к теме, как только получим ответ на вопрос: действительно ли сотрудники получили уведомление о переводе в другие отделы, и с чем это связано?