Светлана Орлова и Владимир Жириновский отказались от мандатов депутатов Заксобрания Владимирской области

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-19T19:28:11+03:00

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В политике есть негласное понятие – «паровоз». Обычно так называют яркого и очень известного политика, способного привлечь внимание избирателей. В партийных списках они занимают первые места и «тащат» за собой менее опытных коллег по цеху. Амбиции этих людей куда выше депутатских, поэтому после выборов «паровозы» благородно отдают свои мандаты однопартийцам. Так получилось и на этот раз. Политические тяжеловесы Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР) ожидаемо уступили свои мандаты другим кандидатам.

Решением владимирского избиркома мандат Светланы Орловой, шедшей в первым номером в списке «Единой России», достанется нынешнему вице-спикеру ЗС Ольге Хохловой. Кстати, она же координирует работу регионального отделения партии. Также в ЗС по партийному списку от «Единой России» проходят директор «КЭМЗ» Владимир Лебедев, известный биатлонист Алексей Слепов, глава крупной компании «Владимирский стандарт» Павел Антонов, гендиректор «ВЭМЗ» и действующий депутат ЗС Алексей Русаковский, депутат ЗС Юрий Федоров и спикер Заксобрания шестого созыва Владимир Киселев.

Лидер фракции «ЛДПР» Владимир Жириновский также шел первым и списке своей партии и тоже решил отказаться от мандата. Решением избирательной комиссии он достался его однопартицу Дмитрию Аксенову, который также не захотел идти в ЗС. Предварительно планируется, что мандат получит нынешний депутат ЗС Андрей Щетков. Кроме того, в ЗС прошли действующий депутат ЗС и кандидат в губернаторы Владимирской области Владимир Сипягин, координатор регионального отделения партии Сергей Корнишов и журналист Иван Лютков.

А вот лидер партийного списка «КПРФ» Максим Шевченко от места в Заксобрании отказываться не стал. Так же, как и член Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов. Напомним, они оба участвовали в выборах губернатора Владимирской области, но Шевченко не зарегистрировал избирком, а Алтухов сам снял свою кандидатуру в последний момент. Кроме того, от КПРФ в ЗС по партийному списку проходят: первый секретарь облкома партии Антон Сидорко, управляющий делами партии в области Антон Клюев, депутат владимирского горсовета Шамиль Хабибуллин и депутат ЗС Лариса Емельянова. Отметим, что Шамиля Хабибуллина КПРФ придется заменить кем-нибудь в горсовете.

Не отказался от депутатского места и бывший кандидат в губернаторы от «Справедливой России» Сергей Бирюков. Вместе с ним в областной парламент проследуют сити-менеджер Лакинска Андрей Маринин и акушер-гинеколог из Александрова Наталья Пронина.

Стоит помнить, что пока все потенциальные получатели мандата могут отказаться от депутатских кресел. Не забываем, что один из потенциальных обладателей мандата депутата продолжает борьбу за губернаторский пост. Окончательно состав ЗС станет известен 24 сентября.