2018-09-18T17:17:56+03:00
Общество

Пропавшего лисенка Рича вторые сутки ищут во Владимире

Малыш убежал на вечерней прогулке
Ирина Мальцева
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..Фото: из архива героя публикации
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Пятимесячный лисенок, с рождения живущий с людьми, исчез вечером 16 сентября в поле при въезде в микрорайон Коммунар, где его выгуливала хозяйка. Активный питомец просто сорвался с поводка и умчался, а в сгущающихся сумерках догнать и найти его не получилось. Красавец с окрасом черное серебро просто не выживет самостоятельно в природе - он привык к людям, к заботе и уходу. Не исключено, что лисенок решит и сейчас искать помощи у людей.

- Он может проголодаться и пойти искать еду к людям, а может перепугаться сильно и убежать незнамо куда. Но он в любом случае напуган, - говорит его хозяйка Анна Семенович. – Из особых примет – у него на носу с правой стороны ранка, на нем была темно-коричневая шлейка под змеиную кожу. Правда, за это время он мог разгрызть ее и скинуть…

Скорее всего, лисенок по-прежнему бегает в районе Загородного парка, но не исключено, что он добрался и до других районов города – выносливости для такого путешествия молодому зверьку хватит. Хозяева просят не пугаться, если встретите лису на улице - вполне возможно, что это Рич пытается найти свой дом. Зверька можно позвать по имени – он может среагировать и подойти, если не будет слишком испуган, и приманить его любимым лакомством – сырым мясом.

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- Домашняя лиса, которая была выведена специально для содержания в квартире или доме, как правило, ручная, неагрессивная, поддаются дрессировке. Но такой зверь не приучен охотиться, находить пищу самостоятельно и с большой долей вероятности погибнет в природе. Но есть шанс, что он пойдет искать еду ближе к людям, на помойки. Скорее всего, это произойдет недалеко от окрестностей, где он гулял. Так что шансы найти беглеца есть, - считает ветеринар Ольга Беляева.

КОНКРЕТНО

Если вы видели лисенка или даже смогли его поймать – позвоните его хозяйке по телефону (999) 710-59-35.

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