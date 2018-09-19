Во Владимире - эпидемия простуды среди малышей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T17:10:11+03:00

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Вспышка респираторных заболеваний во Владимирской области началась сразу после 1 сентября, но за прошедшую неделю количество заболевших увеличилось в четыре раза. Еще 10 сентября в регионе больничный получили всего 1823 человека. И вот уже Роспотребнадзор отчитывается — количество заболевших на 17 сентября составляет 7445 человек.

Во Владимире - детсадовцы, в области - школьники

Как и неделю назад, больше всего болеют дети. По взрослым больным ни в области, ни во Владимире эпидпорог не превышен. А вот среди детей - уже практически эпидемия.

Из 7,5 тысяч человек 5376 простуженных - дети. Именно из-за них общий эпидпорог превышен на 7,6 процента. Причем эта цифра гораздо выше, если смотреть статистику отдельно по маленьким детям.

Например, во Владимире среди детей от рождения до двух лет эпидпорог превышен на 23,3 процента, среди детей от 3 до 6 лет — на 17,4 процента. Кстати, Владимир является одной из самых проблемных территорий. Во Владимире за прошедшую неделю зарегистрировано 2669 случаев ОРВИ (2084 ребенка).

Помимо областного центра, много болеют дети еще в трех районах области — в Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Собинском районах. Правда, в области в основном болеют школьники от 7 до 14 лет.

- Мы рекомендовали ввести в детских садах утренний фильтр, - рассказала Марина Колтунова, руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора. - То есть в детсадах должны проверять с утра всех приведенных детей на признаки ОРВИ. И если они есть, то родители обязаны забрать их домой.

Казалось бы, очевидно, что если твой ребенок болеет, то ты берешь больничный и сидишь с ним дома. Однако на практике родители все равно ведут своих детей в садики, потому что работу пропускать нельзя, а сидеть с малышом некому. Причем, даже воспитатели порой смотрят на такие вещи снисходительно.

- Мы ходим в частный детский садик, и даже там приводят детей с зелеными соплями, - рассказала Елена, мама двухлетней Софии. - Я спросила заведующую, почему так происходит. Она ответила, что ей родителей жалко.

Тем не менее, если уж эпидпорог превышен, то и «утренний фильтр» будет работать строже. Так что если ребенок заболел - сразу вызывайте врача, не ведите больного малыша в садик, откуда вас все равно завернут.

Простуженный может «нагулять» осложнения

- Я за много лет уже понял, что невозможно вразумить человека и объяснить ему, что здоровье важнее всего, тем более здоровье ребенка, - рассказал директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин. - Многие думают, что простуда — это ничего страшного. Однако если переносить болезнь на ногах, она может привести к осложнениям. Фарингит, отит, бронхит, пневмония. Наконец, очевидно, что больной, придя хоть в садик, хоть на работу, обязательно заразит несколько человек. Особенно это актуально в детских садах, ведь иммунитет у детей всегда ниже.

В общем, главный совет: заболели — сидите дома. Даже еще лучше — лежите! На ногах переносить болезнь опасно, как для тебя, так и для других.

БЕРЕГИ СЕБЯ!

В период эпидемии, чтобы снизить риск заболеть, соблюдайте элементарные меры профилактики. Чаще мойте руки, умывайтесь сразу, вернувшись с улицы. Больше времени проводите на свежем воздухе, меньше - в толпе и транспорте.

А вот многочисленные профилактические таблетки «для укрепления иммунитета» не работают. Совсем. Не тратьте деньги. Лучше купите фруктов. Не работает совершенно и гомеопатия, которая не имеет действующего вещества и не может ни предотвратить, не вылечить простуду. Это просто сахар по бешеной цене.

Не лечат простуду и антибиотики - они эффективны только против бактерий, а ОРВИ вызывается вирусом.