Любишь рыбачить? Люби и рыбку запустить

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T17:07:55+03:00

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В субботу владимирские рыболовы планируют запустить 5 тысяч мальков карасей в реку Содышку. Это популярное место рыбалки, тут ловят карасей, карпов, окуня, плотву и даже щуку. Из-за неплохого клёва и разнообразия рыбы занимать место, чтобы порыбачить, приходят ни свет ни заря. Рыбы, понятно, становится все меньше. Плюс браконьеры не стесняются ловить сетью.

Владимирские рыбаки решили не ждать милостей от природы - когда рыба сама размножится в удобном им месте. Они взяли и скинулись, чтобы купить себе будущий улов, так сказать, на корню.

- Клич мы пустили в популярном среди рыбаков Владимирской области паблике, - рассказал инициатор сбора средств, рыбак Михаил Мартынов. - Многие любят рыбачить на Содышке, но из-за браконьеров с сетями и потока желающих рыбы осталось немного. Насколько мне известно, последний раз Содышку зарыбляли аж 30 лет назад! Ждать, когда этим обеспокоятся чиновники, мы не стали. Решили сами собрать деньги на будущий улов. Всего удалось собрать чуть больше 23 тысяч рублей. Сперва хотели взять карпов, но не уложились во временные рамки. Рыбу просто раскупили. В итоге, мы остановились на покупке 5 тысяч карасей.

Каждая маленькая рыбка весит 30 граммов, всего же в Содышку выпустят 180 килограммов молодняка. Ловить их, как уточнил Михаил Мартынов, можно будет примерно через 3 года, когда рыба подрастет.

- Караси - одни из самых живучих рыб, - рассказал Михаил Мартынов. – Из 5 тысяч мальков всего 10-15% с большой вероятностью погибнут. У других рыб процент на порядок выше.

Рыбу купили сертифицированную, так положено, чтобы у живущая в воде рыба не пострадала от возможных болячек новоприбывших.