2018-09-18T16:57:26+03:00
Общество

У четырех владимирских школ поменялись директора

В Энергетике директора школы пришлось уволить
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из четырех директоров школ, сменившихся в начале учебного года, волевым решением уволили только одного. В остальных случаях люди либо уходили на пенсию, либо - в другую школу.

Перестановки начались после назначения директором новой школы № 49 в микрорайоне 8-ЮЗ Светланы Подшибякиной. На ее место в школу №22 пришел перспективный заместитель директора из 38-й школы Роман Чуркин. С новым директором школе явно повезло: молодой педагог ведет известную театральную студию, играет в футбол и в детях души не чает. Не случайно он выиграл городской конкурс "Педагог года" в номинации "Сердце отдаю детям". А еще Роман Чуркин был лауреатом областного конкурса педагогов.

- Управление образования очень внимательно следит за педагогами, - рассказывает официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Поэтому было принято решение назначить молодого специалиста. Это очень хороший педагог, и опыт административной работы у него уже есть.

Сменился руководитель и в школе № 29. Ее директором стала кандидат биологических наук Екатерина Плышевская, пришедшая из крутой гимназии № 35 - одной из лучших во Владимире. Там она восемь лет была заместителем директора. Бывший директор 29-ой школы ушла не пенсию.

Отправилась на пенсию и директор школы № 46 в Коммунаре. На ее место пришла бывшая работница гороно Инга Меркулова. Строго говоря, она не педагог, но с системой образования хорошо знакома. За восемь лет работы специалистом отдела госстандартов и инновационной работы управления образования, а затем и консультантом отдела дополнительного образования, Меркулова хорошо изучила работу школ.

А вот в школе № 45 в Энергетике старого директора уволили. На ее место пришла заместитель Татьяна Бычкова, проработавшая в школе 33 года. Работать в школе она начала еще в советское время учителем начальных классов.

- В 45-ой школе директора пришлось уволить волевым решением, - поясняет официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Мы видели, что школа оказалась не готова к новому учебному году по многим аспектам. Но это единственный такой случай.

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