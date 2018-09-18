2018-09-18T15:03:26+03:00
Общество

Во Владимире кинолог помог найти мужчину, увязшего в трясине болота

Алена Липская с овчаркой Ульрихом нашли того через 12 часов после пропажи
Алексей СУХОВ
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Алена Липская и овчарка УльрихАлена Липская и овчарка Ульрих
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Потерявшийся мужчина был вовсе не грибником. Он находился на лечении в одной из больниц, отправился гулять в лес и не вернулся. Взволнованные родные обратились в полицию.

В поисках приняли участие полицейские, спасатели, волонтеры. Через восемь часов после начала поисков вызвали кинолога. Владимирский кинолог Алена Липская со служебной овчаркой Ульрихом присоединились к одной из нескольких поисковых групп. Служебный пёс несколько раз обнюхивал вещи пропавшего мужчины и уводил хозяйку все глубже в лес, где уже через сотни метров твердая земля под ногами начала меняться на вязкую трясину болота. Смеркалось.

Алена Липская работает в органах 10 лет

Алена Липская работает в органах 10 лет

В какой-то момент Ульрих отправился в сторону. И через сотню метров остановился рядом мужчину, который увяз в трясине и из последних сил пытался позвать на помощь. На крики кинолога прибежали сыновья. Они помогли обессиленному отцу выбраться из болота, после чего мужчину экстренно доставили в больницу.

Родные выразили благодарность всем участникам поисковой операции, продолжавшейся в общей сложности около 12 часов, особо отметив кинолога и её четвероного напарника Ульриха.

СПРАВКА "КП"

На сегодняшний день в УМВД России по Владимирской области служат более 100 полицейских-кинологов. Только за этот год при участии служебных собак раскрыто более 180 преступлений.

Ульрих - молодой пес, но пожающий надежды

Ульрих - молодой пес, но пожающий надежды

Алена Липская в органах внутренних дел служит более 10 лет. Весь служебный путь связан с собаками. С Ульрихом занимается чуть больше года. Собака хотя и молодая (4 года) уже подает большие надежды, и этот случай тому подтверждение.

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