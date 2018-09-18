Владимирская «Комсомолка» провела «День большого тест-драйва»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-18T12:50:19+03:00

В шоу «АвтоDAY» у гипермаркета «Глобус» можно было протестировать десятки автомобилей ведущих мировых производителей

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Крутое автошоу для всех, кто не мыслит своей жизни без руля, провел в минувшие выходные медиахолдинг, включающий «Комсомольскую правду-Владимир», газету «Ва-банкЪ» и журнал «Антенна-Телесемь». Уникальное для Владимира мероприятие прошло на парковке гипермаркета «Глобус» 16 сентября.

Такое количество грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей новейших марок редко увидишь в одном месте. Водители, имеющие соответствующую категорию прав, могли поучаствовать в тест-драйве и почувствовать всю мощь и комфорт современных автомобилей. Для остальных жителей города была подготовлена обширная развлекательная программа: выставка ретромобилей, танцы с артистами и конкурсы с ценными призами от партнеров «АвтоDAY».

Главный партнер шоу - официальный дилер грузовых автомобилей марки «Fuso» «Владимирский автоцентр КамАЗ». Всероссийский автопробег «Fuso Caravan», представляющий в России новую модель коммерческого грузовика для разных бизнес-задач, теперь добрался и до Владимира!

- Мы знакомим клиентов с новой моделью «Fuso Canter TF». На «АвтоDAY» были представлены три автомобиля, которые отличались габаритными размерами, фургонами, мощностью двигателя. Каждый мог оценить преимущества грузовика и прокатиться на нем, - рассказывал коммерческий директор «Владимирского автоцентра КамАЗ» Максим Прыгунов.

- Я решил проехать на «Euro -5», чтобы сравнить его с моим автомобилем «Fuso Canter Euro -3». Заметил, что тормоза стали лучше! В салоне комфортно и просторно. Стоит европейский размер дисков, на них проще найти резину, - сказал житель города Александр Амплеев.

Дилерский центр «Лада Прогресс» выставил целый ряд машин, но уже легковых: здесь и новая «Lada -Granta» сразу в нескольких кузовах, и «Lada Vesta», и XRAY.

- Сегодня владимирцы проверяют динамику управления, шумоизоляцию, как отрабатывает подвеска. Сев за руль, каждый может убедиться, что автомобили вместительные и удобные внутри, - сказал менеджер отдела продаж «Лада Прогресс» Алексей Солдатов. –Если кто-то не успел оценить автомобили LADA сегодня , тогда добро пожаловать в наш дилерский центр «Лада Прогресс» на ул. Добросельскую, 219Б.

Автоцентр «ЕврАзия» представил китайские бренды «CHERY», «LIFAN«, «FOTON», «HAWTAI» - машины с богатой комплектацией и хорошей гарантией. А партнер техцентр «Гранд», которому в этом году 25 лет, представил около десяти автомобилей «на вкус и цвет»: и семейный минивен «Citroën», и внедорожник «УАЗ», и даже автомобили «Haval», которые идеально подойдут женщине. Был и молодежный автомобиль – новинка весны – «Mitsubishi Eclipse» с передним или полным приводом.

Представители автоцентра «Владимир на Рокадной» - это крупнейший официальный дилер «Lada» во Владимире - пригнали, кроме современных моделей, и ретромобили.

- У нас в центре есть ретро-ателье, где восстанавливают старые машины. Правда, прокатиться на них нельзя, - говорил Егор Архипов, продавец-консультант автоцентра «Владимир на рокадной».

Зрители автошоу охотно участвовали в многочисленных конкурсах. Так, официальный партнер шоу «АвтоDAY» ПАО «Ростелеком» разыгрывал три видеокамеры, автоцентр «Владимир на Рокадной» - купоны на нужные автомобилистам услуги. Щедрые подарки дарил и гипермаркет «Глобус» за правильные ответы на вопросы на тему автомобилей: пять подарков для водителей, еще пять – детских, и пять продуктовых наборов, в которые вошли кондитерские изделия, продукция бакалеи и кофе/чай. Был конкурс и на знание правил дорожного движения, призы за который предоставил Единый центр урегулирования убытков. Автоцентр «Буржуй», предоставляющий услуги по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, проводил беспроигрышную лотерею, где разыгрывались три подарочных сертификата на бесплатный ремонт машин.

Для детей, чтобы не скучали, были приглашены аниматоры – тигрята, волчата, зайчата и скоморохи – из праздничного агенства «Атлант». Они прыгали с ребятами через скакалку, резиночку, в мешках и даже разукрасили акварелью одну новую машину.

На автошоу выступили хореографический коллектив «Большая перемена» под руководством Натальи Виноградовой и хореографический коллектив «Любава» под руководством Марии Беловой. С заводными номерами появилась на сцене и студия танцев «Не Ангелы» - одна из крупнейших танцевальных студий города. А руководители танцевальной академии «LaViDanza» Валерия Лебедева и Александр Шабалкин предложили гостям автошоу разучить танец. За тем, чтобы никто во время танцев или игр не повредил какую-нибудь часть тела, наблюдал врач клиники современной медицины «Медэстет».

В завершение первого в городе шоу «АвтоDAY» всем жителям и гостям города от партнера АО «Владимирский хлебокомбинат» раздали угощения: сушки, кренделя, палочки с кунжутом, соленые колечки, которые очень понравились детям. Буквально за пять минут от большого количества упаковок с изделиями остались только пустые коробки.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Благодарим за помощь в организации шоу «АвтоDAY» наших партнеров:

ООО «Владимирский автоцентр КамАЗ»;

АО «Владимирский хлебокомбинат»;

Гипермаркет «Глобус»;

ПАО «Ростелеком»;

Дилерский центр «Автоград»;

Автоцентр «ЕвраАзия»;

Автоцентр «Буржуй»;

Группа компаний техцентр «Гранд»;

официальный дилерский центр ГАЗ ООО «ВладАвто»;

дилерский центр Peugeot АвтоТракт;

Единый центр урегулирования убытков;

торговый комплекс ОТК «Тандем»;

компанию по вывозу мусора Спецтранс.