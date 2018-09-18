Во Владимире открывают фестиваль «У золотых ворот» и памятник провинциальным актерам

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-17T18:29:04+03:00

Счастливцева и Несчастливцева уже поставили около фонтана

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Театральный фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» проходит во Владимире в пятый раз. С каждым разом он все грандиознее, выбор спектаклей все разнообразнее: от изысканных «золотомасочных» постановок для театральных эстетов до нестареющей классики. В этом году на всероссийском театральном фестивале «У Золотых ворот» лучшие театры России покажут около тридцати спектаклей - призеров всероссийских и международных творческих соревнований, и поборются за Гран-при – «Хрустальную шапку Мономаха», созданную мастерами из Гусь-Хрустального.

Аверченко из Крыма и Шекспир от культового московского режиссера

Фестиваль «У Золотых ворот» пройдет на трех площадках: показы фестивальных спектаклей — на сцене Владимирского академического областного драматического театра, парад лучших моноспектаклей – на сцене Владимирского областного театра кукол, а с 21 по 28 сентября в Областном доме работников искусств состоятся тематические лектории с участием ведущих театроведов России. Там же пройдет встреча с ректором Театрального института им. Б. Щукина Евгением Князевым и мастер-класс режиссера Вячеслава Терещенко.

На фестиваль съедутся театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и еще из семи регионов страны. Есть спектакли, которые не должен пропустить ни один любитель театра. По сугубо субъективному выбору «КП»-Владимир», надо хватать билеты на спектакли:

драмтеатра Черноморского флота из Севастополя «Под холщовыми небесами» - по рассказам «антисоветчика» Аркадия Аверченко (23 сентября в 19.00);

«Дачники» Московского театра «Сфера» режиссера-постановщика Александра Коршунова по роману Максима Горького (26 сентября в 19.00);

«Даешь Шекспира!» режиссера Валерия Белякович московского «Театра на Юго-Западе» (29 сентября в 19.00).

И особенно на «Русский роман» культового в московской театральной тусовке режиссера Миндаугаса Карбаускиса «Русский роман» (театра Маяковского, 2 октября в 19.00). Он идет под рубрикой «Подарок от председателя жюри».

Во внеконкурсной программе заявлены спектакли театров из Армении, Грузии, Израиля, Кыргызстана, Молдавии, Польши и Швеции. Режиссеры и актеры не боятся экспериментировать и менять привычное представление о драматургической классике.

«Мы бродячие артисты»

Как и обещалось, к 170-летию владимирского драмтеатра откроют и памятник провинциальным актерам. Открытие произойдет на Театральной площади в 18.00. Памятник изготовил известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Идею для монумента взяли из пьесы Александра Островского «Лес», герои которой Счастливцев и Несчастливцев - символизируют бродячих актеров, основавших владимирский драмтеатр.

Еще в феврале театр драмы заказал эскиз памятника и проект благоустройства вокруг него. На работы ушло около четырех миллионов рублей. Сам памятник вышел высотой 2,20, не считая постамента, а весит композиция больше тонны.