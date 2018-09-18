Владимирцы стали в два раза чаще платить картой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-17T18:27:06+03:00

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Владимирцы разлюбили наличные деньги. По данным владимирского отделения Банка России, в первые полгода 2018 года 68% всех покупок жители Владимирской области оплатили банковскими картами, и только 32% - наличными. В прошлом году тенденция была обратная - только 34,8% всех покупок оплачивалось банковскими картами. Причем речь идет о всех видах бытовых трат - покупки в магазинах, оплата услуг, счета в кафе и ресторанах, мобильная связь. Многие владимирцы неделями не держат в руках наличку, оплачивая ей разве что проезд в автобусе. Карты во Владимире берут практически везде, даже в маленьких окраинных магазинчиках.

При этом интересно, что выпуск банковских карт по сравнению с прошлым годом даже немножко снизился - с начала года на 1,6%. Оно и понятно - у населения на руках, видимо, более чем достаточное количество карт - 2 миллиона 100 тысяч штук. Это при том, что все население области меньше полутора миллионов человек. То есть на каждого жителя владимирского региона приходится примерно полторы банковские карты, включая грудных младенцев и столетних ветеранов.

Используются из них, правда, не все. По данным владимирского отделения Банка России, только 62% карт активно в ходу, остальные просто лежат. В основном владимирцы получают расчетные (дебетовые) карты, то есть такие, по которым можно пользоваться только собственными деньгами. Сколько положил на карту (сам или работодатель зарплату перевел) - столько и потратил.

Но растет и популярность кредитных карт, хотя пока их только около 8% от общего количества банковских карт у людей. По таким картам можно платить «в кредит», то есть деньгами банка, а не своими. Причем, как правило, банки дают льготный период погашения по таким картам - обычно 30-50 дней. То есть если внести средства до этого срока, то процент платить не придется.

Кстати, есть мнение, что, расплачиваясь банковской картой, а не наличными, человек склонен тратить больше - ведь он не чувствует физического процесса «расставания с деньгами». Так это или нет - каждый определяет для себя, но за первые шесть месяцев 2018 года владимирцы совершили больше 95 миллионов операций по картам на общую сумму почти 200 миллиардов рублей. Средняя сумма операции - 820 рублей.

- В начале учебного года активизировался выпуск карт для школьников, учащихся. Использование современных платежных инструментов позволяет детям с юных лет осваивать последние финансовые технологии и учиться правильному их использованию, - отметила управляющая Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

ЦИФРЫ

Во Владимирской области 1562 банкомата и платежных терминала, 25 280 электронных терминалов.