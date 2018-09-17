Владимирцы уходят в бизнес из-за маленькой зарплаты

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T16:16:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирстат подсчитал, что во Владимирской области люди все чаще меняют работу с зарплатой на собственное дело. С января по сентябрь 2018 года число бизнесменов в регионе увеличилось почти на 500 человек. Индивидуальных предпринимателей в начале года было 40703 человека, сейчас — 41 199.

Люди уходят в бизнес потому, что их не устраивает зарплата и работа на «кого-то». По данным Владимирстата, доходы предпринимателей растут, а вот работников по найму, наоборот, снижаются. За полгода зарплаты в среднем уменьшились на два процента (средний доход составил 23141 рубль).

Причем свое дело, как правило, совсем небольшое - мини-кафе или лавка с рукоделием.

- Конечно, есть шансы «прогореть», но рискнув, можно не только заниматься, чем хочется, но и хорошо заработать, - считает владимирка Мария Любимова, которая в этом году открыла коворкинг-центр, куда могут приходить другие «люди дела» и снимать офис. - Я написала заявление на увольнение, как только убедилась в том, что идея получит воплощение. Даже воодушевила мужа на совместное дело. Достаточно много изучали это направление, посетили коворкинги в Москве, Нижнем Новгороде. И поняли, что это не только предоставление рабочего места людям, это еще и общение с другими бизнесменами. Когда вы снимаете офис для своей маленькой компании, вам выделяют одну комнатку, где вы видите только своих коллег. А в коворкинге вы постоянно среди большого числа бизнесменов, с которыми можно наладить сотрудничество.

Директор института экономики и менеджмента ВлГУ, доктор экономических наук Павел Захаров считает, что уход людей в бизнес - это большой плюс для экономики страны.

- Люди из теневой составляющей выходят в открытую. Имеется в виду, что в экономике всегда есть теневой сектор, когда человек не регистрируется и не платит налоги. А теперь некоторые выходят из тени. Второй фактор — люди хотят влиять на распределение результатов своего труда. А при работе за зарплату он ограничен в этом процессе. Тенденция роста бизнеса применима ко всей стране, и для экономики — это позитив! - отметил Павел Захаров.