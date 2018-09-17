На Владимирский тракторный завод приняли восемь человек

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T16:10:10+03:00

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Владимирский моторно-тракторный завод за последние пару лет пережил столько всего, что к новостям о нем читатели привыкли, как к вечерним сериалам по телевизору. А что там на тракторном, - спрашивают читатели, друзья, знакомые. И вроде уже нас всех обрадовали очередным воскресением советского гиганта, но в сценарии, как обычно был заготовлен новый сюжетный поворот.

Дело в том, что все происходящее на заводе совсем не похоже на возрождение. Скорее на классическую консервацию. По нашим данным от непосредственных работников ВМТЗ или "Промтрактора" (кому как удобнее) стало известно, что на самом деле на предприятие приняли четырех электриков, четырех строителей и одного и.о. директора. Остальных работников не то, что не приняли. Их даже не оповестили о намерении вернуть обратно.

Во владимирском Центре занятости населения об уволенных работниках тракторного тоже ничего толком не знают. На них даже не подготовлены документы.

- Прихожу на биржу труда, - рассказывает один из уволенных специалистов тракторного завода Сергей, - А там даже нет моего дела в картотеке. Хотя после увольнения оно должно было с завода направиться туда. Естественно, никакой работы хотя бы близкой моей квалификации, там не предлагают.

Сообщение о намерении набрать сотрудников обратно, по словам специалиста, появилось только в прессе. Самих работников ни о чем не оповещали. Происходящее они описывают очень просто.

- Это никакое не восстановление, - рассказывает специалист Сергей. - Это обыкновенная консервация. Приходят на работу четыре электрика и четыре строителя-разнорабочих. И это все. Девятый работник - и.о. директора Сергей Чубенко. Может быть завод и начнет работать, но явно не в этом году.

Инспекция директора "Промтрактора" на ВМТЗ. Фото: концерн "Тракторные заводы"

КСТАТИ

На Владимирском тракторном заводе введут конкурсное управление

7 сентября состоялось очередное заседание кредиторов ООО "ВМТЗ", на котором было принято решение не принимать отчет временного управляющего и сразу перейти к процедуре введения конкурсного производства. Переводя на русский язык, это предпоследняя стадия банкротства. Продолжаться она может бесконечно долго. Но ее введение - хороший знак того, что безвременье на заводе должно прекратиться.

Но и это не все. Дело в том, что тракторный завод своей промплощадке не хозяин. Он арендовал цеха у еще одного осколка советской тракторной империи "Зоны регулируемого развития ВТЗ". Той самой конторы, закрывшей проходную перед работниками завода в прошлом году. Теперь она требует через арбитражный суд 9 миллионов рублей. Оба предприятия - практически банкроты. Перспективы выплаты долга оценить не представляется возможным.