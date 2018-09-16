Вновь соединиться разведенной владимирской паре помогло участие в реалити-шоу

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T16:01:51+03:00

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На реалити-шоу «Союзники», идущее по каналу СТС, владимирка Светлана Кукушкина попала, случайно увидев рекламу. По правилам, участвовать в съемках должны были разведенные супруги, у которых есть общие дети, но обязательно вдвоем. Распавшаяся чета выполняет задания, соревнуясь с семью другими парами и стараясь выиграть главный приз – десять миллионов рублей.

- Захотелось попробовать, узнать, где у меня тот самый предел, оценить, могу ли я. Меня не смутило, что придется находиться в одной упряжке с ним, поскольку, несмотря на расставание, у нас остались хорошие отношения, - рассказывает девушка. – Я позвонила бывшему мужу и предложила уехать на съемки на два месяца. Неожиданно Дмитрий согласился практически сразу, сказал, что возьмет отпуск.

Жизнь под прицелом камер

Пара отправила заявку и, пройдя несколько кастингов и даже медосмотр, оказалась в числе восьми счастливчиков, выбранных из почти трех тысяч пар. Правда, для съемок Светлане пришлось немного похудеть – об этом попросили организаторы шоу, сказав, что телевизор прибавляет лишних килограмм.

- Пока я худела, у меня были опасения, как я уеду так надолго, как оставлю своих родных, свою дочку, но отказываться не собиралась – очень хотело увидеть реалити-шоу изнутри, - признается героиня съемок. Я думала, что один день мы будем сниматься, второй – давать интервью, третий – просто гулять по острову. Но оказалось все иначе.

Несколько месяцев Светлана и Дмитрий Кукушкины провели на роскошной вилле на Шри-Ланка, но гулять по острову самостоятельно, пользоваться телефонами и интернатом участники шоу не могли. Каждый день был расписан буквально по минутам – подъем в восемь утра, задания, интервью… Свободного времени почти не было, под прицелом камер и при работающих микрофонах, записывающих все разговоры, приходилось жить постоянно.

Кадры программы "Союзники"

На съемках поливали грязью

Участникам пришлось не только продемонстрировать силу, ловкость и выносливость, но и смекалку. В одном из заданий, которой помогло Светлане и Дмитрию выиграть 45 тысяч рублей, нужно было правильно запомнить математические символы и решить задачу. Но приходилось и таскать тяжелые мешки, и прыгать с двенадцатиметровой вышки, и бегать, когда сверху обливают грязью, а еще висеть над водой, держась только за своего бывшего мужа.

- Но мы радовались каждому выходу из закрытой виллы на испытание. Особенно волнительно было первый раз, когда нас везли с закрытыми глазами. Меня так переполняли эмоции, я боялась, что разревусь. Взяла мужа за руку и почувствовала такое единение! Мы были в одной упряжке. Было все – и боль, и слезы, и усталость. Но самым сложным во время съемок было оставаться всегда под прицелом камер, все время оставаться на позитиве, общаться, не всегда была возможность просто уединиться, почитать книжку, - признается Света.

Кадры программы "Союзники"

Второй раз под венец

Светлана признается – она бы снова отправилась на такие съемки, но теперь начала бы готовиться заранее, например, бегать. Но главное, что подарили ей съемки – это возможность начать все заново с бывшим супругом, с которым они прожили пятнадцать счастливых лет и развелись год назад.

- Сейчас мы переживаем второй медовый месяц. Как оказалось, Дмитрий с самого начала надеялся наладить отношения, снова создать нашу семью. Нас действительно сплотили трудности. Я взглянула на него совершенно другими глазами, увидела в нем того сильного мужчину, которого полюбила когда-то. Он настолько меня поддерживал, я восхищалась его поступками. Дочка счастлива – она очень любит папу, у них совершенно особые отношения. За кадром с нами работали психологи, которые тоже помогали найти общий язык, понять друг друга, просто поговорить, этого очень не хватает у нас в городе! – признается Светлана. – Благодаря шоу мы поняли, что нужно влюбляться в друг друга вновь и вновь, радовать друг друга в мелочах. Хотя бы просто взяться за руки.

Дмитрий сделал Светлане предложение, и она ответила «да». Точная дата свадьбы пока не определена, но невеста уверена, что она обязательно состоится. А гулять на ней будут не только друзья семьи, но и другие участники шоу, с которыми Дима и Света подружились.