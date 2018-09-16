Во Владимир привезут импортную вакцину против полиомиелита

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T15:41:00+03:00

О ней мечтают все молодые мамочки, которым пришло время прививать своих малышей

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Те, у кого есть маленькие дети, прекрасно знают, какая проблема найти во Владимире «Пентаксим», вакцину от полиомиелита, которую легче всего переносят годовалые дети. В последнее время доходило до того, что эту вакцину нельзя было найти не только в поликлиниках, но даже в аптеках. А прививки после года делать надо.

- Мы своей дочке в итоге покупали другую вакцину, потому что «Пентаксима» не было, а отечественную просто побоялись, так как у нас были противопоказания, - рассказала нам Тамара Мокрова, жительница юго-западного района Владимира.

Проблема, как оказалось, была не только во Владимире, но и по всей стране. Во всех регионах России наблюдается дефицит так называемой инактивированной полиомиелитной вакцины, так как ВОЗ с недавних пор заставил весь мир перейти на «Полимилекс» и «Пентаксим», которые не вызывают побочных эффектов, и ее просто «расхватали».

Чтобы решить проблему, в Минздраве начали целую операцию по завозу данных вакцин в регионы. Департамент здравоохранения Владимирской области сообщил, что до 15 декабря Владимирская область будет полностью ей обеспечена.

Ближайшая поставка вакцины во Владимирскую область произойдет до 30 сентября. В регион привезут 9 590 доз. Остальная партия, которая должна полностью удовлетворить потребность региона, поступит до 15 декабря этого года.

Отметим, что случаи полиомиелита во Владимирской области не регистрируются уже несколько десятилетий. В регионе с 2000 года не меньше 95 процентов детей в возрасте от года до двух прививаются от полиомиелита.