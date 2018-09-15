Трое владимирцев претендуют на звание «Народного участкового»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T15:26:57+03:00

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С 11 по 20 сентября по всей стране проходит первый этап ежегодного Всероссийского конкурса Министерства внутренних дел России «Народный участковый». В этом туре жители всех регионов, в том числе и Владимирской области, выберут своего лучшего участкового уполномоченного полиции. Эти победители поборются за звание «народного участкового» региона.

Во Владимире в конкурсе принимают участие три сотрудника полиции - сотрудник УМВД России по городу Владимиру, старший лейтенант полиции Максим Цепелев, капитан полиции из городского отдела №1 Максим Гудованый и капитан полиции из отдела №3 Илья Рыжов.

30-летний Максим Цепелев работает в органах внутренних дел с 2013 года, а в нынешней должности — два года. На участке, который он курирует, живут почти 5 тысяч человек. К слову, Максим Цепелев — единственный конкурсант, который за свое время работы задержал двух преступников, которые находились в розыске. За все заслуги он награжден ведомственной наградой «За доблесть в службе». В своей работе Максим Цепелев не только контролирует порядок и обеспечивает спокойствие жителей, но и оказывает юридическую помощь владимирцам.

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Максим Гудованый — самый молодой участник от Владимирской области в этом году. Ему всего 28 лет. Несмотря на возраст, в органах полицейский трудится уже 10 лет, половина из которых в должности участкового. К слову, только за этого год по своей территории он рассмотрел 800 обращений от жильцов. По словам самого участника конкурса, его на участке знают все.

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30-летний Илья Рыжов имеет самый большой стаж работы в органах внутренних дел — 11 лет. Два из них он является участковым. На его участке проживает чуть больше 4 тысяч 300 человек. Главные «плюсы» сотрудника полиции — оперативность и отзывчивость.

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- Главное профессиональное достижение в том, что на обслуживаемом участке меня знает практически каждый житель, который в любое время суток может ко мне обратиться, как в официальном порядке, так и на доверительных отношениях, с какой-либо просьбой или пожеланием, который уже заранее знает, что ему ответят и по возможности помогут, - пишет в конкурсной анкете владимирский участковый.

Проголосовать за понравившегося конкурсанта можно на сайте администрации города Владимира.

Областной этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября в форме онлайн-голосования уже на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.

Лучший участковый региона в дальнейшем поборется за звание «Народный участковый» России в финальном этапе всероссийского конкурса. Он состоится в ноябре, в канун профессионального праздника участковых уполномоченных полиции.