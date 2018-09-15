Ленин месяц за забором

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-14T15:16:53+03:00

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Площадь Ленина закрыли еще в начале августа. Вокруг памятника и цветочных клумб поставили забор, а на огороженной территории рассыпали щебень. После этого ремонтные работы здесь свернулись. В итоге, жители начали возмущаться, что им приходится ходить чуть ли не по проезжей части.

Оказалось, что у мэрии не хватало рук из-за подготовки ко дню города.

- Признаем, что ремонт длится уж слишком долго. Но никакого злого умысла в этом нет. Просто мы этот проект не выставляли на торги, а делали силами своей организации — МКУ «Благоустройство», - объяснил Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Однако в августе у них итак было много объектов, которые нужно было сдать срочно ко дню города. Скверы, фонтаны и так далее. В итоге, в августе лишь несколько человек иногда занимались заменой облицовочного камня. Остальные работали на «горящих» объектах. Но сейчас ремонтом займутся вплотную.

Словно в подтверждение этих слов уже днем 11 сентября возле памятника Ленину появились двое рабочих из МКУ «Благоустройство». Они конопатили щели между мраморной плиткой постамента памятника Ленину.

В ближайшее время рабочие начнут менять бордюрный камень вокруг клумбы. Кроме того, должны заменить асфальт. Вообще же в мэрии обещают закончить все работы и убрать забор через 7-10 дней.