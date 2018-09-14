Михаил Асафов умер за 5 дней до открытия юбилейного 170 сезона театра драмы во Владимире

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-14T10:45:27+03:00

Известный российский актер за 41 год сыграл более 100 ролей на сцене и в кино

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13 сентября 2018 года умер известный владимирский и российский актер Михаил Васильевич Асафов. Ему было 68 лет.

Смерть народного артиста РФ и лауреата премии имени Евгения Евстигнеева стала настолько неожиданной для коллектива владимирского драмтеатра, что там с трудом могут говорить о его смерти.

Более 100 ролей

- Это большая потеря для театра и для всех владимирцев, - сказали нам. - Память о Михаиле Васильевиче Асафове как о блистательном актере, человеке большой душевной щедрости и ярчайшего таланта навсегда сохранится в наших сердцах.

Михаила Асафова во Владимире действительно любили безмерно. Он работал во Владимирском областном театре драмы с 1977 года. И за 41 год работы в драмтеатре успел сыграть более 100 ролей, причем большинство из них главные. А диапазон работ актера был безграничным. Михаил Асафов мог сыграть как в легкомысленной комедии на грани буффонады, так и в трагедии шекспировского масштаба.

Михаил Асафов в спектакте "Господин, который платит"Фото: Владимирский театр драмы

- Михаил Васильевич был щедро одарён от природы ярким темпераментом, отменным чувством юмора, прекрасными внешними данным, - говорят о нем коллеги.

При этом актерскую выучку артист получил в в одном из лучших театральных вузов страны - в школе-студии МХАТ. Поработав буквально несколько лет в Ивановском театре драмы, он в 1977 году приезжает во Владимир.

- Когда я приехал в город, познакомился с ним, то просто влюбился в него, - вспоминал в 2017 году на творческой встрече сам артист. - В архитектуру, в людей, в воздух Владимира. Город как-то окутал меня, поманил к себе. И владимирская публика совершенно потрясающая. Когда ты начинаешь по-настоящему действовать, отдавать всего себя делу, которому служишь, публика это почувствует. Она будет слушать, сопереживать, плакать и смеяться вместе с тобой.

Любовь была взаимной. Популярность Михаила Асафова у владимирской публики была столь высока, что его участие в любом спектакле театра – было верным залогом аншлага и оваций. Михаил Васильевич неоднократно удостаивался приза зрительских симпатий как лучший актёр года. Знают и любят творчество Асафова не только во Владимире и области. Его мастерство, талант и сценическое обаяние по заслугам оценили жители многих городов России и СНГ, а также Чехии и Германии, где артист побывал с владимирским театром на гастролях.

В сериале «Эксперты» сыграл труп

Михаил Асафов не только играл, но и сам пытался режиссировать. В 2011 году он сам поставил спектакль «Трёхгрошовая опера». Но часто ставить спектакли все-таки было некогда. График артиста всегда был расписан едва ли не по минутам.

Хотя театр для Михаила Асафова всегда был важнее кинематографа, актер успел сняться и в кино. Правда, один раз. Это было в картине о войне «Ищу человека». А две роли в сериалах Михаил Асафов вовсе называл рутинной работой.

Михаил Асафов в роли Велехова в фильме "Ищу человека" (1973, Киностудия имени Горького)Фото: Владимирский театр драмы

Это были сериалы «Эксперты» и «Солдатские истории». В последнем он сыграл директора детского дома. Эпизод снимали в Коммунаровской средней школе.

- А вот в «Экспертах» я играл друга главного героя Плотникова по фамилии Волочков, - рассказывал нам несколько лет назад артист. - Причем два моих эпизода снимали в обратном хронологическом порядке, так что начал я... с трупа. Только тогда я узнал, что это плохая актерская примета - играть мертвеца. У нас в театре все проще: кинул мешок - вот вам и труп. А здесь - крупные планы. Ты играешь всем телом - и при этом не шевелишься. Меня учили специальной системе — не дышать в кадре до двух минут, чтоб недвижимы были грудная клетка, живот, чтобы не дрожали ноги. Это, пожалуй, самое трудное - играть, не двигаясь.

Помимо ролей в драмтеатре, Михаил Асафов вел передачи на городском телеканале, участвовал в творческих вечерах, являясь одним из ярчайших представителей владимирской культуры.

Актер активно готовился к юбилейному сезону любимого театра. В этом году владимирский театр отмечает 170 лет. 18 сентября сезон должен был открыться грандиозным фестивалем «У золотых ворот», на который приедут лучшие театры России. Теперь фестиваль пройдет уже без Михаила Асафова...

Михаил Асафов в спектакте "На всякого мудреца довольно простоты"Фото: Владимирский театр драмы

КОНКРЕТНО

Артист сыграл роли в таких спектаклях, как «Касатка» Алексея Толстого, «Мера за меру» Уильяма Шекспира, «Алые паруса» Александра Грина, «Белая болезнь» Карела Чапека, «Милый друг» Ги де Мопассана, «Мольер» Михаила Булгакова. При этом Михаил асафов успел примерить на себя роль поручика Ржевского, Дон-Жуана, барона в миниатюре «Скупой рыцарь», Оргона в «Тартюфе», Городничего из «Ревизора».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прощание с Михаилом Асафовым состоится 17 сентября в 13.00 во Владимирском академическом театре драмы по адресу: улица Дворянская, 4.