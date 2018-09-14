Министерство культуры советует Игорю Конышеву «выйти из сумрака»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T17:21:02+03:00

Экс-директор ВСМЗ Алиса Аксенова опять пожаловалась в Минкульт на новое руководство. Представитель Минкульта дал комментарий через «Комсомолку»

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Почетный президент ВСМЗ, герой труда Алиса Аксенова направила открытое письмо в адрес министра культуры Владимира Мединского. В нем она попросила отставки нынешнего директора ВСМЗ — Игоря Конышева.

Алиса Аксенова уверена: что его назначение - «ошибка», которая «пагубна для культуры в целом».

60-летие музея «зажали»?

Напомним, конфликт между бывшим директором ВСМЗ Алисой Аксеновой, которая руководила музеем 50 лет, и Минкультом по поводу назначения на должность директора Игоря Конышева из музея «Горки Ленинские» разгорелся два года назад.

Общественники писали письма, требуя, чтобы Конышева убрали с должности. Но ни одно не принесло результата. На «верхах» работой Игоря Конышева довольны. И вот очередное письмо с требованием уволить управленца отправила Алиса Аксенова.

Алиса АксеноваФото: Александр УТКИН

Поводом для письма стало, как пишет Алиса Аксенова, 60-летие музея, которое празднуется в 2018 году. Она называет даже дату - 11 сентября. И к этой дате музей пришел «в состоянии глубокого кризиса».

- Директором взят курс на вытравливание из музея всех духовных ценностей, - написано в открытом письме. - По единоличному решению Конышева, без заседаний ученого совета музея безвозвратно разобраны более 20 экспозиций. Списаны и изъяты из всех киосков более 2500 экземпляров моих книг, посвященных истории создания музея, его людям. Это вопиющий акт вандализма!

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Ответ на открытое письмо не заставил себя ждать — спустя сутки директор департамента музеев Минкульта Владислав Кононов в Твиттере написал, что, по его информации музею и не 60 лет, и не 11 сентября 2018 года.

ВМСЗ, по его информации, больше чем на век старше.

«1. Музею 165 лет в 2019, а не 60 в 2018. 2. Памятники должны сохраняться, а экспозиции — меняться. 3. 2500 непроданных книг из киосков отданы в библиотеки», - написал он в ответ на письмо Алисе Аксеновой.

О снятия Игоря Конышева с должности речи не шло.

Ответ в "Твиттере"

Искусственное омоложение

Так все-таки, сколько лет музею? Принято считать, что он был основан в сентябре 1958 года... Или у Минкульта другие данные?

Мы дозвонились до Владислава Кононова, и он прокомментировал свой твит так:

- Да, действительно, постановление о создании Владимиро-Суздальского историко-архитектурного музея-заповедника вышло в 1985 году. Но история музея началась еще в 1854 году. Тогда по заключению губернского статистического комитета знаток истории края Тихонравов выступил с инициативой и создал этот музей. Этим нужно гордиться, на наш взгляд. Музей, как учреждение, связывает минимум три эпохи — Россию дореволюционную, Россия советскую и Россию нынешнюю. Искусственно его омолаживать, ссылаясь на номенклатурные документы, это не правильно. Это мое мнение, как историка. И то, что нынешнее руководство музея готовится праздновать юбилей учреждения в следующем, 2019 году, на наш взгляд, исторически верно.

Также Владислав Кононов уточнил, что работа по подготовке к юбилею ВСМЗ уже ведется. А вот насчет требования экс-директора музея Алисы Аксеновой снять с должности Игоря Конышева - тут, извините, нет. Министерство культуры считает бывшего директора «Горок Ленинских» эффективным управленцем.

- Я очень внимательно слежу за ситуацией с 2016 года. Алиса Ивановна уважаемый в музейном и не только сообществе человек, который сделал очень много для владимирской земли и музейного дела России. Но у нас есть четкие критерии оценки деятельности того или иного руководителя. Есть понятие эффективного контракта, где все эти критерии прописаны. Среди них — посещаемость учреждения. Мы должны констатировать, что более 1 миллиона 100 тысяч человек, по моим данным, ежегодно посещают объекты ВСМЗ. Это очень внушительная цифра. Даже поддерживать ее - это огромный труд, а в музее при этом есть прирост посещаемости. Еще один критерий — получение музеем внебюджетных доходов. При годовой субсидии в 200 миллионов рублей, из которых средства идут на зарплаты работникам, содержание объектов, развитие, Владимиро-Суздальский музей столько же зарабатывает сам. Таких музеев, которые себя окупают, очень мало. Стоит отметить уровень зарплаты работников, в музее она примерно на 30-40% выше среднестатистической по городу, по моим данным она чуть больше 26 тысяч рублей. Всего критериев больше десятка. По ним Игорь Конышев — эффективный управленец.

Руководителю «выйти из сумрака»

Возможной причиной разборок, которые начались спустя две недели после того, как новый директор занял свой пост, и полыхают до сих пор, директор департамента музеев Минкульта назвал конфликт поколений.

- Игорю Валерьевичу стоило бы больше внимания уделить Алисе Аксеновой. И ему следует внимательнее относиться к надеждам и чаяниям определенной части владимирской общественности, которую олицетворяет Алиса Аксенова. Это наша главная претензия. Нужно общаться, приглашать, считаться. Вообще, в любой конфликтной ситуации нет абсолютно правого и неправого человека. Истина всегда где-то посередине.

Сейчас, как уточнили в департаменте музеев, Алисе Аксеновой готовится развернутый официальный ответ на ее открытое письмо.