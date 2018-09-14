Врачи, допустившие смерть пациентов, после суда продолжают лечить

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T17:09:05+03:00

Акушер, обвиненный в гибели новорожденных, и фельдшер, не отправившая «скорую» к умирающему, остались на работе

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На этой неделе во Владимирской области завершились два громких медицинских дела. И в обоих случаях врачи, на которых были заведены уголовные дела из-за смерти пациентов, фактически не были наказаны.

Роженицы простили врача

Акушеру-гинекологу родильного отделения Александровской районной больницы в 2017 году предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Акушер с многолетним стажем допустила два раза подряд одну и ту же серьезную ошибку, стоившую жизни двум младенцам.

15 мая 2017 года в родильное отделение больницы поступила 28-летняя роженица. Врач не учла, что у женщины сложности со здоровьем, хотя это было написано в карте, ей начали проводить стимуляцию родов, причем не следили за сердцебиением ребенка. Поэтому она не заметила осложнений и упустила время для кесарева сечения. Вечером родился мальчик - увы, мертвым. Как показала экспертиза, вовремя проведенное кесарево могло спасти ему жизнь. Ребенка в семье ждали 8 лет.

А 23 мая ситуация повторилась с 27-летней роженицей, у нее тоже были все показания к оперативному вмешательству. Но врач опять ждала много часов, пока женщина родит сама, и ребенок снова родился мертвым. Как показало вскрытие, девочка была здорова и задохнулась при родах. Кесарево и в этом случае спасло бы младенца.

Было расследование, суд. Но приговора не было. Обе женщины пошли на мировое соглашение, по которому врач выплатит компенсацию. Первой пострадавшей - 150 тысяч рублей (и еще 250 тысяч ей заплатит Александровская районная больница). Второй женщине врач выплатит 800 тысяч рублей, она тоже может взыскать ущерб с больницы.

Но самое странное - врач-акушер продолжает работать в той же больнице.

- По решению мирового судьи акушера-гинеколога не отстранили от должности. Роженицы и врач заключили мировое соглашение. А вот главного врача отстранили. Это связано с вопросами организации, за которую он несет ответственность. Акушер же был отстранен только на время проведения следствия. Сейчас решение суда вступило в законную силу, - сказал Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения. - Туда регулярно выезжает главный акушер-гинеколог, чтобы это не повторилось впредь. Мы контролируем ситуацию.

15 тысяч за смерть пенсионера

В Кольчугино история совсем другая, но тоже печальная. Фельдшер-диспетчер «скорой» отказалась прислать машину к 64-летнему пенсионеру. Мужчина жил один и постоянно находился в депрессии. В один из тяжелых периодов он нанес себе несколько ударов в грудь. Но испугался, когда хлынула кровь, и вызвал «скорую». А фельдшер просто отказала в вызове! Предложила обратиться на следующий день к участковому врачу. Хотя, свободная бригада была. Мужчина с трудом выбрался на лестничную площадку, постучал к соседям, те снова вызвали «скорую». Но прошло уже два часа, и врачи уже не смогли его спасти - мужчина истек кровью. Если бы фельдшер по первому звонку направила медиков, то жизнь можно было бы спасти.

В этом случае уголовное дело дошло до суда, и даже вынесен приговор. Фельдшеру назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

- Уголовное дело изначально поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, то есть подсудимая признавала свою вину. Ее защитник сразу просил о прекращении уголовного дела, мотивируя это тем, что она вину признала и загладила причиненный вред. На судебном заседании никто не возражал. Родственников пенсионера на суде не было, присутствовал представитель из органов опеки и попечительства, - рассказали в Кольчугинском суде.

Получается, что за пенсионера просто никто не заступился.

Кстати, в Кольчугинской ЦРБ это не первый подобный случай. Следком направил в департамент здравоохранения преставление о проведении ведомственной проверки.

- Эти случаи вопиющие! Им нет места в медицине! - говорил директор облздрава Александр Кирюхин. - Будут обязательно проведены дополнительные проверки.

А тем временем фельдшер продолжает работать