Куда поплывут владимирские пловцы, которых не пустили в бассейн 39-й школы?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T17:09:05+03:00

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Школа №39 в этом году отказалась принять три группы пловцов ДЮСШ №9 города Владимира. По словам директора, «бассейн загружен учениками школы», которые чуть ли не каждый день занимаются плаванием на уроках физкультуры. Хотя, спортшкола арендует бассейн уже 20 лет, и все это время дети плавали вместе. Сейчас договор истек, и директор школы №39 предлагает приходить на занятия только одной группе спортсменов и в свободное время от уроков плавания. Но руководство ДЮСШ просит выделить им бассейн в то время, когда там занимаются ученики 39 школы - с понедельника по пятницу с 8.45 до 11.45 и с 13.30 до 17.00.

- У нас две смены и большое количество занятий в бассейне. В составленном графике прописано время до последнего урока, до 18.45. Своим ученикам мы не можем отказать в занятиях и по нормам СаНПиНа пустить в воду одновременно 20-25 пловцов ДЮСШ с нашими детьми не имеем права, - говорил директор школы №39 Виктор Шелонин. - Я как директор школы забочусь, прежде всего, о своих учениках, и никто не против, если в свободное от уроков время в бассейн могут прийти другие дети. Но это не совсем устраивает руководство ДЮСШ — у них большое количество групп, а «окон» в графике уроков физкультуры мало. Более менее свободна среда, пятница и суббота. Поэтому мы полностью не отказываем им в безвозмездной аренде, пусть директор ДЮСШ №9 придет и выберет свободное от уроков время. Раньше мы допускали, чтобы в бассейне находились и те, и другие, но тогда график занятий учеников был не таким плотным.

Директор школы №39 считает, что проблема небольшая.

- Тут приходил представитель родительского комитета, я ему объяснил и показал документы, - рассказал Виктор Шелонин. - На днях прошло совещание в управлении образования, где я сказал свою позицию.

Официальный представитель мэрии города Александр Карпилович говорит, что в школе действительно загружен бассейн, так как дети учатся в две смены:

- Логика директора понятна. Но мы также должны учесть интересы пловцов, занимающихся в спортивной школе.

Из трех групп, которые «квартировали» в бассейне школы №39, одна группа там остается, а еще две будут распределены по другим школам, которые имеют бассейн. Один из вариантов — 14-й лицей, другой — школа №42 в Юрьевце. Но это пока предварительно. Сейчас руководители управления образования, физкультуры и спорта смотрят, насколько варианты будут удобны для пловцов и родителей, которые провожают и встречают их. Кто-то из спортсменов как раз проживает в микрорайоне Юрьевец, но кому-то придется ехать с двумя пересадками, чтобы добраться до бассейна.

- Ничего критического в ситуации нет. Мы обращаемся с просьбой к родителям не волноваться, решение найдется, - заверил Александр Карпилович.