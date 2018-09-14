Владимирский Центр классической музыки готовит совместный проект с драмтеатром

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T17:09:05+03:00

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По сути, у Центра классической музыки будет три программы открытия. Сначала 14 сентября на сцену поднимется губернаторский симфонический оркестр, затем 28 сентября состоится открытие хорового сезона, а 19 октября XXI концертный сезон начнется для всех коллективов и солистов центра классической музыки.

Начать с «героической» симфонии

Губернаторский симфонический оркестр, которым на протяжении 21 года руководит дирижер Артем Маркин, 14 сентября решил начать сезон с «героической» симфонии. Именно так называют третью симфонию Людвига ван Бетховена. Она рождалась в самое тяжелое время в жизни композитора, ведь в октябре 1802 года 32-летний, полный сил и творческих замыслов любимец аристократических салонов, первый виртуоз Вены, узнает ужасный приговор: его ждет неизбежная глухота. Спасаясь от столичного шума, Бетховен уединяется в тихом селении Гейлигенштадт. Здесь же он и создает третью симфонию, которую многие музыковеды считают лучшим произведением композитора.

Но это только один из трех концертов, запланированных в сентябре. 21 сентября в гости к оркестру приедет знаменитый российский пианист и давний друг оркестра Михаил Лидский. Он выступает с концертами в Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Тайване, Японии. С 2003 года он ведёт свой класс в Московской государственной консерватории, а также даёт мастер-классы в российских городах и за рубежом. В настоящее время — доцент кафедры специального фортепиано Московской консерватории.

Откроет программу вечера симфоническое скерцо Поля Дюка - «Ученик чародея» в исполнении Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина. А продолжит концерт уже Михаил Лидский. Вместе с оркестром он исполнит два концерта Мориса Равеля.

Наконец, 28 сентября состоится первый сольный концерт XXI сезона Владимирского камерного хора под управлением Татьяны Гринь. В концерте, посвященном 200-летию со дня рождения композитора Шарля Гуно, будет представлена одна из граней его замечательного наследия – духовная музыка. Прозвучит редко исполняемая Торжественная Месса святой Цецилии, которая в свое время произвела на слушателей колоссальное впечатление и даже ставилась некоторыми критиками выше, чем оперное творчество композитора. В концерте будет использован орган.

«Поэтория» с актерами драмтеатра

Что касается планов на весь сезон, то в ЦКМ как всегда готовят много интересного. Владимирцев ждут традиционные «Ночь в оркестре», «Музыкальная экспедиция», Танеевский фестиваль, а также приезд известных солистов, среди которых помимо Михаила Лидского можно назвать Дениса Мацуева и Николая Луганского.

Однако в год 170-летия владимирского академического театра драмы Центр Классической музыки не мог не подготовить музыкальных сюрпризов для поклонников Мельпомены.

Так губернаторский симфонический оркестр выступит с концертом в день открытия фестиваля «У золотых ворот» 18 сентября. Музыканты закроют программу первого дня фестиваля. Однако одним из главных событий текущего сезона станет другое мероприятие, созданное усилиями оркестра и артистов владимирского драмтеатра.

- В прошлом году мы совместно с известным российским актером театра и кино Евгением Ткачуком создали уникальный проект — симфонический моноспектакль по повести Николая Гоголя «Портрет», - рассказал директор ЦКМ и руководитель Губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин. - Опыт так нам понравился, что в этом году мы решили продолжить работать на стыке музыки и театра. Результатом должен стать концерт с молодыми артистами владимирского драмтеатра, в рамках которого мы исполним произведение Родиона Щедрина «Поэтория».

Для «Поэтории» композитор специального отобрал стихи поэта Андрея Вознесенского, в которых звучат темы жизни и смерти. Именно эти стихи и прочитают актеры драмтеатра. Дата концерта пока неизвестна.

КОНКРЕТНО

Начало всех сентябрьских концертов – 18.30.

Цена билета - 400 рублей, льготные - (дети, студенты, пенсионеры) – 300 рублей.

Билеты на все концерты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28. Телефон: 8(4922)32-27-71, 32-63-65.