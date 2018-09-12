Во Владимирской области на железнодорожном переезде столкнулись грузовик и поезд

12 Сент. 10:00 2018-09-13T09:59:22+03:00

Изменить размер текста: A A

12 сентября в 22.50 около станции Бельково (Киржачский район) на железнодорожном переезде 50-летний водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Переезд был регулируемым, то есть оборудован световой и звуковой сигнализацией. По предварительным данным, она работала. Однако шлагбаума или заборчика, который поднимается и преграждает путь автомобилям, на переезде не было.

Что произошло дальше - будет выяснять следствие. То ли грузовик заглох прямо на переезде, то ли водитель выехал прямо перед поездом, не обращая внимания на запрещающий сигнал. Однако машина в момент приближения поезда находилась прямо на путях. Машинист товарного поезда, увидев выехавший на переезд автомобиль, попытался «спугнуть» грузовик, включив сирену и сигналя фарами. Когда это не помогло, машинист ударил по тормозам. Но избежать столкновения не получилось. Поезд влетел в грузовик. В результате машина отлетела в опору контактной сети, та треснула и упала на пути. Из-за этого движение по обеим путям стало невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/668563" frameborder="0"></iframe> Во Владимирской области товарный поезд столкнулся с фурой.ДТП произошло около 23-00 на 132 км ж/д переезда вблизи деревни Бельково. Поезд следовал из Орехово-Зуево в г.Александров. Водитель фуры от полученных травм скончался на месте.

Известно, что товарняк следовал из Орехово-Зуево в Александров. В поезде никто, включая машиниста, не пострадал. А вот водитель грузовика погиб на месте. Уже менее чем через полчаса на месте работали бригады железнодорожников и сотрудники МЧС и полиции. На движение поездов ДТП никак не повлияло, так как на данном участке практически нет ни пригородных, ни пассажирских рейсов.

Железнодорожники убрали упавшую после ДТП на переезде опору контактной сети лишь около 4 утра. Убедившись в безопасности, они возобновили движение поездов по всем путям. За время ликвидации последствий ДТП укороченный рейс выполнил только один пригородный поезд.