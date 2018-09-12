В сентябрьской простуде во Владимире виноваты дети

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T20:43:39+03:00

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Как только захолодало, сразу же вокруг кто-то начал кашлять или чихать. Или и то, и другое. Поневоле задаешься вопросом — не эпидемия ли ОРВИ в области?

- В настоящее время ситуация в области спокойная, - сказали в региональном управлении Роспотребнадзора. -Да, есть определенная фоновая заболеваемость, но она сильно ниже эпидпорога.

Действительно, за прошедшую неделю к врачам с ОРВИ пришли лишь 1823 человека. И это по всей области. Однако нюанс в том, что 1337 из этих больных — дети. При этом никто из пришедших в поликлиники не болел гриппом, во всех случаях диагноз — ОРВИ.

То, что большинство заболевших дети, объясняется просто. В сентябре начался набор в садики и школы. Коллективы новые, иммунитет у детей чаще всего слабый. В итоге, повальная простуда.

- Известна статистика: если в группу детсада придет лишь один ребенок, заболевший ОРВИ, от него заболевают более 60 процентов детей, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Из садов и школ дети приносят инфекцию в семьи. А там уже заражаются взрослые.

При этом если болеют дети, то взрослые готовы идти к врачу, а вот если болеют уже родители, то они, как правило, переносят болезнь на ногах, не оформляя больничный. Так что не официально наверняка более гораздо больше населения. В общем, будьте бдительны. А лучше - не ходите больным на работу, не ездите в транспорте. Не разносите инфекцию дальше.

Кстати, медики вновь начинают говорить о вакцинации от гриппа. Во Владимирской области прививочная кампания стартовала еще 3 сентября. В поликлиники уже поступила вакцина. Прививать будут бесплатно. В Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку до наступления холодов, то есть в течение текущего месяца.

КСТАТИ

Среди заболевших на прошлой недели один из взрослых оказался с парагриппом. Это острое инфекционное вирусное заболевание, при котором поражаются верхние дыхательные пути (гортань), а также появляется гнойная мокрота. Вирус парагриппа распространяется воздушно-капельным путем.