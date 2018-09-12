2018-09-12T20:38:58+03:00
Общество

Тяжелая ноша: владимирские школьники предпочитают возить, а не носить учебники

Все большую популярность в городе приобретают школьные рюкзаки на колесиках
Ирина Мальцева
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..Фото: Ирина Мальцева
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Действительно ли такой портфель полезен для здоровья и удобно ли сним гулять во владимирским дорогам, выяснила «Комсомолка».

Врачи единодушны: спасти спину школьника от нагрузок может только хороший рюкзак. Традиционно считается, что у правильного ранца в первую очередь должна быть твердая спинка, широкие лямками с мягкими подушечками, дабы ребенок не натер себе плечи. Но самое главное - рюкзак должен быть легким. По нормам, вес школьного ранца со всеми принадлежностями не должен превышать 15% от веса ребенка, идеальное соотношение – 10%. Но реально учебники, рабочие тетради, материалы для уроков технологии и ИЗО, форма на физкультуру, сменка делают рюкзак неподъемным. У первоклашки весом в 25 килограммов ноша за плечами достигает 5 кило, то есть вдвое больше нормы.

Этой осенью по владимирским улицам еше не массово, но уже и не редко ходят младшеклассники с рюкзаками на колесах и тележках. Между прочим, спасибо мэрии за это: тротуары почти по всему городу отремонтированы, так что везти рюкзак удобно, как чемодан.

Но учителя от новой моды не в восторге: в школьных коридорах, особенно с утра, тесно, попытки катить такой портфель легко могут привести к травмам. В классе держать такой портфель тоже неудобно – он занимает много места в проходе между партами. Кроме того, ребенку все равно приходится самостоятельно таскать такой портфель по лестницам, а за счет колесиков и выдвижной ручки весит он больше своих мягких собратьев.

Многие родители тоже успели разочароваться в ярком и модном приобретении.

- Мы специально купили нашей второклашке такой рюкзак – забирает ее из школы бабушка, ей тоже тяжело поднимать портфель. Проучились меньше двух недель и уже разочаровались – ей тяжело поднимать его на ступеньки, а класс находится на втором этаже. Катить его нормально можно только по прямой и сухой дороге, опавшие листья, камушки, грязь, неровный асфальт – все это проблема, а идеальных дорог у нас в округе немного, - говорит Елена Панфилова.

Есть претензии и у медиков – специалисты не считают, что «сундук» на колесиках поможет сохранить осанку.

- Я бы не советовал родителям выбирать для школы рюкзак на колесиках. Ребенок везет его одной рукой, и нагрузка на одну сторону больше. Лучше выбрать мягкий рюкзак с ортопедической спинкой, - считает врач-невролог Сергей Михайлов.

Еще один вариант – постараться убрать лишнюю тяжесть из портфеля. Опытные родители знают, как это сделать.

- Не давайте ребёнку в школу большие наборы фломастеров, карандашей. Не приобретайте тяжелые металлические или деревянные пеналы - в них помещается столько же ручек и карандашей, как и в тряпичный, но весят они больше.

- Если есть возможность, пользуйтесь электронными учебниками, попробуйте договориться, чтобы материалы для творчества дети хранили в классе. Например, каждый в своей подписанной папке.

- Проверяйте рюкзак своего школьника, чтобы в нем не было забытых со вчерашнего дня лишних учебников, журналов, перекусов или игрушек.

КОНКРЕТНО

Вес комплекта учебников для младшеклассника в 1-2 классе не должен превышать 1,5 кг, для ученика 3-4 класса - не более 2 кг, в 5-6 классе - не более 2,5 кг, в 7-8 классе - не более 3,5 кг, а для старшеклассников - 4 кг.

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