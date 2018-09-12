«Волги» с оленями и без, легендарная «Победа» и велосипед 19 века

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T20:37:34+03:00

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В выходные в клуб-отеле «Велес» на озере Запольское прошшо шоу ретро-автомобилей. Около 50 автомобилей, самому «юному» из которых больше 50 лет, и два десятка старинных мотоциклов и велосипедов радовали любителей авто-старины. Были и настоящие раритеты, например, мотоцикл «Урал» военного времени и велосипед 19 века, на каком мог ездить еще Эраст Фандорин. И много машин, про которые съехавшиеся из нескольких областей гости-автолюбители радостно восклицали: «О, на таком меня дед учил водить!».

Кстати, абсолютное большинство машин - на ходу, и приехали на автошоу самостоятельно. В основном, конечно, ретро-автомобили по десять раз переделанные, но были и те, в которых знатоки опознали полностью «родную» начинку - и двигатель, и подвеску.

Например, в этом «Форде» 1971 года выпуска двигатель полностью «аутентичный».

Кстати, этот автомобиль сделан не США, а в ФРГ, специальная модель для Европы.

Легендарная «Победа» - первая машина с несущим кузовом, то есть у нее не было несущей рамы. Поэтому она оказалась легче традиционного автомобиля того времени. У нее не было и выступающих элементов, как, например, у «Эмки» и БМВ, что улучшало аэродинамику. В общем, очень прогрессивный автомобиль для своего времени. А эта «Победа» - вообще редкость, кабриолет, их было выпущено очень мало, и такие машины были дороже обычной. Кстати, модель «Победы» с четырьмя цилиндрами разрешил к выпуску лично Сталин. Но двигатель оказался слабоват, разгонялся до 50-60 километров в час, не больше.

Экспортная модель ВАЗ - «Лада Наташа». Ее делали не на заводе «ВАЗ», а на специализированных предприятиях в Бельгии и Германии.Эти фирмы брали «Ладу-«восьмерку» и переделывали в кабриолет. Это очень редкая машина, их было сделано около 450 штук. Стоила она в полтора раза дороже обычной «восьмерки», выпускалась с 1990 по 1995 годы.

Спорткар «Бугатти» имеет очень мощный двигатель для такой машины. Уникальность автомобиля - двигатель стоит посередине, сразу за двумя сиденьями, а багажника у него два - спереди и сзади. Но оба маленькие, это машина «чисто покататься».

«Москвичи» - самые народные автомобили до появления «Жигулей». Выпускались несколько десятилетий, их как придумали в середине 1960-х, так и выпускали до середины 1990-х годов. И до сих пор немного переделанные «Москвичи» бегают по Владимиру. Машина хорошая, комфортная, но часто ломается.

«Москвич-407» - чисто советская разработка в стиле, принятом в то время, в 1960-е годы. Большая часть моделей, выпускавшихся в те годы - заимствованные с Запада. Выпускался с 1958 по 1963 год. Для своего времени очень хорошая машина, даже шла на экспорт. Придумали его, кстати, на Горьковском автозаводе, но собирали уже в Москве. Это первый массовый советский автомобиль.

Декоративный олень ставился на первые «Волги», но потом их стали очень часто воровать. А в изготовлении олень довольно сложный, выпускали их мало, был постоянный дефицит. Поэтому завод решил, что устанавливать их невыгодно. И их заменили на элемент в виде накладки. А сама машина «ГАЗ-21» была замечательная, выпускалась до 1971 года. И бегают до сих пор.

Классический «БМВ» 1949 года. Выпускался еще во время второй мировой войны. Их было много, машина считалась не шикарной, а «народной». Уникально состояние, в котором автомобиль дожил до наших дней.

«Затюнингованный» ушастый «Запорожец». Но у него не «родные» колеса, да и фары на заводе такими не делали. Первоисточник «Запорожца» - «Фиат», но на него поставили движок от армейского «транспортера переднего края» - позвозчика боеприпасов. Поэтому машина получилась как военная - повышенной проходимости и пониженного комфорта.

Машина «ГАЗ-22»-универсал Горьковского автозавода интересна тем, что его сделали специально для использования в качестве автомобиля «скорой помощи». В производстве он был гораздо дороже базовой модели, а в свободную продажу вообще не поступал. Часть таких автомобилей шла сразу на экспорт.

Велосипед- «паук». Примерно конец 19 века. Амортизации никакой, чтобы залезть и слезть, надо было обладать акробатическими навыками. Плюс передний тормоз на большое колесо - при торможении кувыркнуться через голову можно было только так. Единственное его достоинство - нет цепной передачи, поэтому дешевое производство.

Армейский мотоцикл «Урал». Не исключено, что они до сих пор состоят на вооружении в армии. Чехол на фаре - это светомаскировка, сверху, с самолета, свет фары не виден. Этот мотоцикл - гибрид «Харлей Дэвидсон» и «БМВ» времен второй мировой войны. Очень проходимый, неприхотливый, ремонтопригодный - мечта армейского начальства.

А это - самый «няшный» ретро-автомобиль всего шоу. Педальный велосипед в виде лошадки с тележкой - мечта всех советских детей. Стоил дорого, в магазинах Владимира было не достать. Немногие счастливчики-детсадовцы, которым такую лошадку доставали родители, были предметом зависти сверстников.