2018-09-11T21:12:02+03:00
Общество

Маршруты «БигАвтоТранса» временно отдали его бывшим конкурентам

«Владимирпассажиртранс» и «АДМ» разделили маршруты до октября
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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На этой неделе жители Владимира стали замечать на улицах города автобус №14, но не с привычной надписью «БигАвтоТранс», а с тремя буквами «АДМ». Хотя, этот и другие «бигановские» маршруты, от которых отказался перевозчик в июле, пока на тендере не разыгрывались.

Как оказалось, «бигановские» маршруты раздали на время не только «АДМ», но и муниципальному предприятию «Владимирпассажиртранс».

- Это вовсе не означает, что маршруты старейшего перевозчика «БигАвтоТранс» закрепят именно за этими компаниями, - сказал официальный представитель администрации города Александр Карпилович. - Заявки на конкурс только принимаются. Может быть, на него подтянутся и другие перевозчики.

Сейчас уже подготовлена документация на шесть маршрутов - 14, 11с, 25, 26, 28 и 18с. Последний автобус не «бигановский», просто у него истекает срок действия договора. На данный момент документы находятся на рассмотрении в управлении муниципального заказа администрации города Владимира. Эта структура обрабатывает все конкурсные документы и назначает дату проведения конкурса.

- Они работают оперативно, и, я думаю, уже к октябрю мы будем проводить конкурс. А пока временно обслуживать маршрут будет компания «АДМ». Маршруты, с которых ушел перевозчик «БигАвтоТранс», забирает также «Владимирпассажиртранс». Это самые крупные игроки, которые обладают соответствующими возможностями: высококвалифицированными персоналом, ремонтной базой и прочее, - говорил представитель администрации города. - Давайте дождемся проведения конкурса и потом узнаем, кто победитель.

Также Александр Карпилович отметил, что разыгрываются только маршруты «БигАвтоТранса», а не сами автобусы.

- Компания продает их на открытом рынке, даже на сайте «Авито», там вообще была массовая продажа автобусов. Они используют все способы и никому ничего не дарят.

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