Жильцы потребовали убрать со двора спортплощадку из-за 13 рублей в месяц

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T21:10:32+03:00

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Пока большинство владимирцев носятся с реконструкцией своих дворов и думают, как бы попасть в программу ремонта - если не на этот год, так на следующий, некоторым обустроенный двор оказался лишним.

Жильцы дома № 33-А на улице Растопчина во Владимире попросили свою же управляющую компанию убрать из их двора тренажерный комплекс. Достался он им бесплатно, в рамках благотворительной помощи от компании «ТВЭЛ». Казалось бы, кому спортивный комплекс может помешать? Как будто у нас они уже на каждом углу стоят.

Оказалось, жители решили сэкономить. Комплекс-то бесплатный, а за обслуживание надо платить. Причем платит один дом, а заниматься бегает вся округа, да еще и шумит.

- Эти тренажеры вошли в состав общедомового имущества, соответственно, управляющая компания дома № 33-А по ул. Растопчина должна это имущество обслуживать, ремонтировать, а жильцы должны за это платить, но им стало накладно. Хотя содержание спортивной площадки стоило всего 25 копеек с квадратного метра квартиры. Получалось совсем немного - по 12-13 рублей в месяц. Но жители отказались. Ну, не вопрос: воля собственников-закон, - сказал официальный представитель мэрии города Александр Карпилович. - Тут же тренажерный комплекс перевезли во двор многоквартирного дома на ул. Егорова, 6. Жители два года добивались этих тренажеров. Сейчас они счастливы. Но администрация Фрунзенского района, которая приняла решение переместить площадку, уже получает звонки от жителей дома № 33-А с вопросами: «А куда это вы дели наш тренажерный комплекс?» Но теперь вернуть уже ничего нельзя — поезд ушел.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По словам Александра Карпиловича, это первый случай, когда жители попросили убрать тренажерный комплекс. Но, судя по всему, не последний. Владимирцы, за годы привыкшие к разрухе во дворах, не хотят радоваться хорошему. Например, уже поступали жалобы на новую шикарную детскую площадку у пруда на Комиссарова. Там установили огромный корабль-лазалку, ничего подобного в городе больше нет. Конечно, там собирается детвора и восторженно вопит. Вот жильцы соседних домов и требуют убрать новый корабль: от него очень шумно!

- Люди предполагают, что дети должны играть с кляпами во рту? Они должны шуметь на детских площадках! Есть, конечно, закон о тишине: после 22.00 все должны его соблюдать. А дети уже спят в это время, - говорил Александр Карпилович. - Весь район устремился на это новое общественное пространство. Оно востребовано, и это не может не радовать. А корабль никуда со своего места «не уплывет».