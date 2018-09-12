Как будет проходить второй тур выборов губернатора

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-11T21:07:34+03:00

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После того, как на выборах губернатора Владимирской области 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать больше 50 процентов голосов, стало ясно, что всех нас ждет вторая часть избирательного марафона.

Бюллетени станут меньше

- Выборы должны состояться 23 сентября, - объявил председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев. - Сейчас у нас есть две недели, чтобы подготовить новые бюллетени, напечатать листки оповещения избирателей. Бюллетени будут формата А5. При двух кандидатах этого достаточно.

Два кандидата — это действующий губернатор региона Светлана Орлова, представляющая партию «Единая Россия», набравшая 36,42% голосов, и кандидат от ЛДПР, депутат ЗС Владимир Сипягин, набравший 31,19%. Сипягин на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» уже написал, что пойдет до конца. Очевидно, что продолжит борьбу и Светлана Орлова.

- Но нас пока никто не уведомлял о своих желаниях. Этого и не должно быть, так как сначала мы должны принять решение о втором туре, - сказал Вадим Минаев. - Надеюсь, что это решение мы примем в ближайшее время (информация на момент подписания номера. Возможно, 12 сентября решение уже принято, - авт.).

Что будет, если кто-то откажется

Если один из кандидатов, прошедших во второй тур, снимет свою кандидатуру, то предложат участие кандидату, занявшему третье место - это Сергей Бирюков (партия «Справедливая Россия»). Если он не примет предложение, то участвовать предложат Сергею Глумову («Патриоты России»). Если и он откажется, то выборы все равно состоятся, но будут проходить на безальтернативной основе, с единственным кандидатом. И этому кандидату надо будет набрать 50%+1 голос.

Если кто-то снимется в последний момент, когда бюллетени будут уже напечатаны (как случилось с кандидатом Алтуховым в первом туре выборов), то в участковых избирательных комиссиях будут править их вручную.

- Либо другого кандидата впишут, либо вычеркнут второго участника, оставив только того, кто идет на выборы, - рассказали в областной избирательной комиссии.

Если на выборы пойдут те, кто и должен, то процедура голосования во втором туре будет проста. Победит тот, кто набрал больше голосов.

Если же единственный кандидат не наберет 50%+1 голос, то указом президента будет назначен и.о. губернатора, и состоятся новые выборы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Проголосовать заранее не получится

Если кто-то наметил отпуск на конец сентября или собирается в командировку на время второго тура, то огорчим сразу — проголосовать заранее не получится.

- Возможность досрочного голосования существует лишь на выборах муниципального уровня, - рассказал Вадим Минаев. - А у нас региональные выборы.

Зато сохранится формат «мобильного избирателя», когда можно в день голосования проголосовать на любом другом участке в пределах Владимирской области. Во время первого тура такой возможностью воспользовались тысячи человек. И все высоко оценили новый способ голосования.

- Надеюсь, что в скором времени у избирателей будет возможность голосовать вообще из любой точки земного шара, технологии это позволяют, - сказал Вадим Минаев.