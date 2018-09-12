2018-09-11T21:04:38+03:00
Общество

Жительница Владимира спасла котенка от издевательств детей: «Он волочился за велосипедом, как тряпочка»

Девушка думала, что кот погиб, но он вдруг очнулся
Ирина Мальцева
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С несчастным животным жительница Владимира Алена Семушина столкнулась, приехав на выходные в деревню неподалеку от областного центра. Девушка признается, что черного котенка заметила лишь чудом. Сначала обратила внимание на компанию веселых детей, катавшихся по проселочным дорогам на велосипедах, потом заметила, что позади колес по земле волочится непонятная черная тряпочка…

- Я даже не сразу поняла, что это живое существо, что это кот! А когда осознала, испытала шок! Как так можно? – делится впечатлениями девушка. - Даже не помню, как я их растолкала, не помню, что они кричали. Просто сгребла кота в охапку, отвязала эти веревки и пошла прочь. Это были не подростки, а совсем дети, еще даже не школьники… Конечно, потом я попыталась с ними поговорить, объяснить, что так нельзя, но не уверена, что это помогло.

Как рассказали Алене местные жители, молодой котик был фактически бездомным – местная жительница, числившаяся его хозяйкой, кота домой не пускала, он ел, что придется, летом его подкармливали сердобольные дачники. А некоторые из местных ребятишек давно сделали из котенка живую игрушку: привязывали, подвешивали, пинали.

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- Видимо, велосипед был последним пунктом. Когда я забрала котейку, он не подавал признаков жизни, тряпочкой висел на руках. Вроде бы еще тепленький, но не живой. У меня слезы просто катились из глаз. Пришла домой, положила его на стул, решила попозже собраться с духом и похоронить беднягу. Прошло примерно полчаса, я собралась уже идти в ближайший лесок, копать ямку, и чудо! Вдруг он совсем живой сидит на стуле и внимательно разглядывает меня своими глазами-плошками, - вспоминает она.

Подхватив котенка, девушка поехала в ветеринарную лечебницу, оказалось, что с молодым котиком, которому нет еще и года, все в порядке: ни повреждений, ни переломов. Специалисты не смогли сказать, что с ним было до этого, но предположили, что кошачий подросток просто оправдал поговорок про девять жизней.

Сейчас черный красавец живет дома у своей спасительницы и прячется в ванной – у девушки три собаки, не расположенные делить территорию с котами. Оставить питомца насовсем девушка не сможет.

- Бедняга натерпелся и настрадался, так хочется, чтобы он обрел любящего и заботливого человека, - говорит Алена.

КОНКРЕТНО

Забрать котенка можно, позвонив Алене по телефону (929) 027-54-25.

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