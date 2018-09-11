«Стекла сыпались градом»: Во Владимире автобус с пассажирами влетел в автокран

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-11T16:46:59+03:00

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10 сентября в 13.50 автобус №24 с пассажирами при повороте с улицы Комиссарова на Суздальский проспект на большой скорости въехал в автокран, который ремонтировал дорогу. Со слов очевидцев, кран пробил крышу автобуса и разбил три стекла - все осколки посыпались на пассажиров.

Как рассказала нам одна из пострадавших, водитель набрал скорость, которая при повороте должна быть вообще минимальной, и резко повернул.

- Если мы, пассажиры, видели ремонтные работы, то водитель тем более должен их заметить. Как он хотел объехать автокран? Пассажиры сразу поняли, что столкновения автобуса с краном не избежать. Половина автобуса как-то прошла вскользь, а другую половину практически снесло: крюк вошел в обшивку автобуса и продрал ее. Было резкое торможение, полетело три стекла. Мамочка, которая сидела сзади нас с мужем, успела накрыть шестилетнего ребенка собой. Муж упал в проход, а я — на него. Женщину впереди вообще осколки засыпали. Когда все вышли из автобуса, стали отряхивать стекла, которые сыпались градом, у себя в ноге я нашла шесть осколков, они прорезали и плащ. Ребенок кричал, так испугался! Меня где-то час еще трясло, но я понимала, что мы живы, все обошлось, - рассказала пассажирка автобуса Татьяна Юрьевна.

Фото из архива героя публикации

По ее словам, большую часть пассажиров, которые не пострадали, сразу пересадили в другой автобус, осталась лишь она с мужем, мама с ребенком и мужчина. Все это время водитель утверждал, что вызвал полицию и «скорую».

- Я была в крови, мы ждали «скорую». Постоянно спрашивали водителя, почему так долго едет, тут же все недалеко. Мама пострадавшего мальчика сама стала звонить и узнала, что водитель никакие службы не вызывал. Ребенок не мог долго успокоиться, его так трясло! - продолжала женщина. - Полиция, когда приехала на место аварии, как будто ждала машину «скорой», чтобы нас увезли. Только потом полицейские стали разговаривать с водителем. Опять же, нас не опрашивали работники ГАИ, хотя видели, что мы стоим в крови. Первая бригада медиков забрала маму с ребенком, потом забрали нас и мужчину - он повредил поясницу. В «скорой» завели карты как на пострадавших, вынули осколки, помазали и отпустили. Документов никаких на руках у меня нет, даже автобусного билета. Мы с мужем — пенсионеры, всегда ездим по проездным. Только есть фотографии и обращение в «скорую».

Фото из архива героя публикации

Женщина намерена требовать компенсацию от муниципального предприятия «Владимирпассажиртранс», которому и принадлежит 24 автобус. Она считает, что перевозчик должен нести ответственность за пассажиров и возмещать моральный ущерб.

- Если бы они выплатили компенсацию всему автобусу, было бы замечательно. А то они привыкли при авариях пересаживать пассажиров на другие автобусы. Ну, а с нами — оставшимися — можно все и замять. Пока люди не будут нести эту ответственность, бардак так и будет! Установить бы видеокамеры в салонах, тогда бы многое решилось, - говорила Татьяна Юрьевна.

В ГИБДД нам сказали, что авария действительно была, но какое наказание понесет водитель — пока неизвестно.

- Водитель автобуса «Волгабас» 1979 года рождения при повороте направо на Суздальский проспект наехал на стоящий у края дороги автокран. Пострадали трое пассажиров: мужчина 1980 года рождения получил ушиб поясницы, мужчина 1960 года — ссадины кисти и голени, а мальчик 2012 года — ушиб головы. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Каким оно будем, мне сейчас сложно сказать, - прокомментировал Михаил Маслов, старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД г. Владимира.