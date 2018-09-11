Выборы в Заксобрание: «единоросов» стало меньше, коммунистов — больше

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-10T18:32:41+03:00

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Выборы депутатов Законодательного Собрания можно в итоге разделить на две половины. В одной уверенную победу одержала партия «Единая Россия», в другой сразу пять партий показали результаты, достойные мандатов.

Область голосовала за партию власти

Напомним, что выборы в ЗС проходят по пропорциональной избирательной системе. 19 мандатов из 38 получают выигравшие по партийным спискам, другие 19 мест отдаются одномандатникам. Именно среди одномандатных избирательных округов «единоросы» одержали уверенную победу.

Причем почти все свои места партия власти получила в района области. 14 округов из 15 проголосовали за кандидатов от «Единой России». А вот во Владимире два округа из четырех голосовали иначе. Два места в итоге получили представители КПРФ, одно - «справедливорос». Коммунистов поддержал Владимир, а «эсеров» - Александровский и Киржачский районы.

Пять партий вместо четырех

А вот в голосовании по партийным спискам неожиданно сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер. И соответственно сумели провести своих кандидатов в Заксобрание. В неудачниках только двое - «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (4,38 процента) и «Яблоко» (1,42 процента).

Свои места получат: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунистическая партия социальной справедливости». Окончательные итоги подведет облизбирком через несколько дней. Но уже сейчас с помощью метода Хэйра можно предварительно определить, сколько кому досталось мандатов.

Больше всех мест по партийным спискам получила «Единая Россия». У них шесть кресел. Дальше идет КПРФ, у которых 5 мест. 4 мандата получили представители Либерально-Демократической партии России. Два мандата забрала себе «Справедливая Россия», один мандат - «Коммунистическая партия социальной справедливости».

С учетом выборов по одномандатным округам уже очевидно, что в ЗС произойдут радикальные перемены. В первую очередь, заметно уменьшится представительство «Единой России». Если в шестом созыве их было подавляющее большинство (32 депутата из 38), то сейчас «единоросы» займут лишь 23 кресла.

Здорово укрепят свои позиции так называемые оппозиционные партии. У КПРФ вместо трех мест станет семь, у «эсеров» вместо одного депутата будет трое. ЛДПР получит 4 мандата вместо двух. Наконец, в Заксобрании появится новая партия — КПСС.

Тем не менее, у «Единой России» все равно сохранится большинство. Потому что все остальные партии даже совокупно набирают лишь 16 мест, а это означает, что партия власти по-прежнему сможет чувствовать уверенно при принятии некоторых законопроектов.

КОНКРЕТНО

Как распределятся кресла депутатов (предварительные данные)

Всего - 38

«Единая Россия» - 23

КПРФ - 7

«Справедливая Россия» - 3

ЛДПР — 4

КПСС — 1

Предварительные итоги по одномандатным округам

Одномандатный избирательный округ № 1 (Александровский район):

- Нефедов Александр Валерьянович — 40,50% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 2 (Александровский и Киржачский районы):

- Пронина Наталья Геннадьевна — 38,89% (Справедливая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 3 (Петушинский район):

- Шатохин Павел Михайлович — 33,92% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 4 (Кольчугинский район, часть Юрьев-Польского района):

- Дюженков Александр Витальевич — 43,52% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 5 (Собинский район, часть Юрьев-Польского района):

- Рожков Дмитрий Анатольевич — 51,70% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 6 (Суздальский район, Камешковский район):

- Картухин Вячеслав Юрьевич — 47,81% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 7 (Судогодский район, Селивановский район, ЗАТО г. Радужный):

- Гаврилова Лариса Александровна — 42,23% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 8 (город Гусь-Хрустальный):

- Максюков Михаил Юрьевич — 43,38% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 9 (Гусь-Хрустальный и Меленковский районы):

- Цыганский Александр Васильевич — 43,29% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 10 (округ Муром):

- Лашманов Игорь Викторович — 46,96% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 11 (Муром и Муромский район):

- Фатеев Андрей Викторович — 34,66% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 12 (Ковровский и Гороховецкий районы, часть Вязниковского района):

- Говырин Алексей Борисович — 45,57% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 13 (часть Вязниковского района):

- Кавинов Роман Валерьевич — 45,05% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 14 (город Ковров):

- Гаврилова Инна Евгеньевна — 35,29% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 15 (город Ковров):

- Лаврищева Елена Евгеньевна — 34,76% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 16 (город Владимир):

- Кочеляева Анна Юрьевна — 34,90% (Единая Россия)

Одномандатный избирательный округ № 17 (город Владимир):

- Казаков Сергей Валентинович — 37,62% (КПРФ)

Одномандатный избирательный округ № 18 (город Владимир):

- Серебров Вадим Анатольевич — 36,09% (КПРФ)

Одномандатный избирательный округ № 19 (город Владимир):

- Филимонова Наталья Сергеевна — 28,91% (Единая Россия)

Предварительные итоги по единому избирательному округу:

1. «Единая Россия» - 29,57%

2. «КПРФ» - 23,66%

3. ЛДПР — 20,8%

4. «Справедливая Россия» - 10,20%

5. «Коммунистическая партия социальной справедливости — 6,14%

6. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 4,38%

7. «Яблоко» - 1,42%