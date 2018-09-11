В выходные во Владимирской области полыхали 14 лесов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-10T18:30:36+03:00

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В минувшие выходные сотрудники МЧС по Владимирской области тушили леса сразу в нескольких районах. Только за 9 сентября очагов пожара было 5, а 10 сентября стал уже 9! В такую жару, которая стоит второй месяц, случается, что пожар начинается сам - горит торф. Но для такого пожара необходима высокая температура воздуха, чтобы, например, 30-градусная жара простояла 10 дней. А таких температур в прошлые выходные не было. Соответственно, всему виной мы сами. Горел совсем не торф, а сухая трава, которую подожгли люди, оставив в лесу костер или бросив окурок. В МЧС очень просят воздержаться от походов в лес — грибов в этом году все равно мало.

- Выходные были солнечными, и большинство горожан отправились на природу.

Как показывает практика, причиной лесных пожаров является человек. На сайте владимирского МЧС мы разместили информацию для жителей, что сейчас не стоит ходить в лес. Конечно, это не запрет, мы не можем остановить грибников и охотников, поймав их за руку. Но если вы сомневаетесь: будете ли жечь костер, то лучше остаться дома и сохранить лес, - сказал сотрудник пресс-службы МЧС по Владимирской области Илья Севостьянов. - В основном, пожары случаются из-за брошенного окурка, который вызывает тление травяной подстилки, а затем разрастается и пожар. Не стоит забывать, у нас уже больше месяца нет продолжительных дождей — леса стоят сухие, и малейшая искра сразу приведет к пожару. Увы, в этом году их значительно больше. Если в прошлом насчитывалось менее 2 га — повлияли дожди, то в этом году - уже больше 600 га.

Вопреки мнению Гринпис, пропустить значительный пожар в лесу невозможно. На местах всегда есть лесники, которые каждый день патрулируют свою территорию. Если увидят огонь - на место выезжают сотрудники МЧС и пожарные-добровольцы. Сразу же в лесу проводится опашка, чтобы локализовать очаг.

- Опашка проводилась всегда. Но все леса перепахать нереально, - отметили в пресс-службе МЧС. - На пожары, которые случились в минувшие выходные, авиатехника не привлекалась, так как самая большая площадь составила 24 га в Гусь-Хрустальном районе. В этом же районе были зафиксированы еще несколько очагов по 0,1 га, 0,3 га, чуть больше - в Собинском, Петушинском, Меленковском, Судогодском — и везде горела травяная подстилка. Ну кто еще в глуши мог поджечь? Не звери же.

БДИ!

Во Владимирской области с 1 сентября на месяц введен особый противопожарный режим. С начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано более 80 очагов природных пожаров на площади, превышающей 600 га. Большая часть – в южной части Петушинского района. О фактах обнаружения природного пожара следует сообщать по номерам телефонов 01, 101, 112. О злоумышленниках, которые устраивают поджоги, необходимо сообщать в полицию по номерам 02, 102.