2018-09-10T18:26:15+03:00
Общество

Владимирцев на выборы зазывали хоровым пением и кулебяками

На каждом участке для горожан приготовили выступления творческих коллективов города
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Организаторы воспользовались удачной погодой - если на прошлых выборах артисты выступали в залах, то в минувшие выходные все концерты проходили на улице. Например, перед входом в городской Дворец культуры на площади Ленина (один из самых крупных избирательных участоков) советские и военные песни исполнял хор ветеранов. Пели хорошо, дружно, но, увы, зрителей собирали единицы. На многих участках включали подборку популярных песен 80-90-х годов.

Зато в полной красе была традиционная «выборная» торговля: продавали сдобу, сладости и выпечку, книги, даже жареную рыбу! В ДДюТ владимирцам предлагали купить халву с шербетом с самыми разными добавками, а также пирожки. Кулебяку можно было купить за 35 рублей, халву - от 250 рублей за кило. Цены на шербет «кусались», но народ все равно охотно покупал сладости. Книги же, в основном детские, продавали от 150 рублей. Можно было прикупить даже издание про Владимир.

Котлетки Фото: Ольга МАКАРОВА

КотлеткиФото: Ольга МАКАРОВА

С утра в основном отдать свои голоса приходили те, «кому за». Ближе к обеду стали подтягиваться мамы и папы с детьми. А вот молодежи, увы, было маловато.

Проголосовать смогли все желающие, даже те, кому по каким-то причинам сложно дойти до избирательного участка. Например, в роддом №2 к будущим мамам и уже родившим женщинам с переносной урной пришли с избирательного участка в соседней 41-й школе. Из 30 беременных, оставлявших заявки, проголосовали 28. Две успели родить и выписаться до 9 сентября. К одно будущей мамочке даже зашли в палату, так как женщина в этот момент лежала под капельницей. Но право голосовать имеет - значит, возможность ей обязаны предоставить.

Халва Фото: Ольга МАКАРОВА

ХалваФото: Ольга МАКАРОВА

Нарушений на выборах было зафиксировано немного, и серьезных среди них не было. Уже в понедельник стало известно, что отменены итоги выборов на избирательном участке №373 (школа №1 г. Владимира). Там по ошибке одному избирателю выдали два бюллетеня.

Некоторые избиратели жаловались на неожиданную проблему - что щелки в специальных урнах очень узкие, даже один лист, сложенный вдвое, с трудом в него пролезал. Поэтому листки людям приходилось опускать как есть, и они часто переворачивались лицевой стороной, что вызвало недовольство у владимирцев. Но нарушением это не является, все конструкции соответствуют стандартам.

Детский городок Фото: Ольга МАКАРОВА

Детский городокФото: Ольга МАКАРОВА

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