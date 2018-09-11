2018-09-10T18:02:10+03:00
Общество

В Суздале угощали медовухой со всей страны

«Медовуха Фест» прошел в древнем городе в третий раз
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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..Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Больше всего было, конечно, медовухи суздальской. Местный медоваренный завод, кроме классики, показал «ставленые меды» с добавлением вишневого и малинового соков. Ставленый мед – не медовуха, он бродит сам по себе, без дрожжей, инициатором брожением служит добавленный в мед сок.

По соседству торговали медовухой из Орловской губернии.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- Мы не добавляем в медовуху сахар, - объяснил стоящий за прилавком Александр. - В нашей – только мед, вода и дрожжи. Поэтому наша медовуха не такая сладкая, но более терпкая.

Напротив торговая «делянка» муромских пасечников и медоваров. Улыбчивая Анастасия похвасталась мёдом с забрусом (это опустевшие от меда соты, в которых остались невыкачанные пасечниками продукты пчеловодства – прополис, воск и проч.). Поверх этого великолепия стояли махонькие контейнеры с чем-то темным.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- Это перга, - пояснила муромлянка, - пчелиный хлеб! Цветочная пыльцы, переработанная пчелами. И нашу медовуху мы затвариваем не на дрожжах, а именно на перге!

Торговали на медовушном фесте не только медами и его производными, но и соленьями, и вареньями. Кормили-поили и вне ярмарки. В парк 950-летия основания Суздаля приехали 11 фуд-траков (закусочных на колесах) от бренда «Гастрономическая карта Россия». Чашка кофе от 100 рублей – вполне допустимо для праздника. Напомним, что 11 ресторанов «на колесах» проехали более 12 тысяч километров во время Чемпионата мира по футболу. За это время состоялись 8 мобильных фестивалей региональной кухни в городах-организаторах ЧМ-2018. Фестиваль-путешествие по регионам «Гастрономическая карта России» продолжается. Он стартовал на Чемпионате Мира во Владимире и вновь возвращается в Суздаль на открытие фестиваля «Медовуха Фест».

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

На центральном выходе/входе парка расположились ребята-атлеты из Москвы, у них в столице свое силовое шоу. Стройная невысокая девушка Марина как-то слишком управлялась с огромной штангой. Бутафория? Москвичка с удовольствием попозировала для «Комсомолки» и опустила штангу лишь после команды «Майна!» и искреннего спасибо. Оказалось, что эта штанга оправдывает свое присутствие в силовом шоу – весит 60 кг!

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- Я занимаюсь с тяжестями уже 26 лет, - поделилась с нами Марина. – Сломала позвоночник, а быть прикованной к постели не хотелось. День за днем и сантиметр за сантиметром я реабилитировалась. Теперь 60 килограммов для меня не предел.

Подумалось, что если вдруг что-то в мире пойдет не так – нашим девчатам «калашниковы» ни к чему.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

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