На выборах губернатора Владимирской области состоится второй тур

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-10T10:38:24+03:00

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9 сентября во Владимирской области прошел единый день голосования, в рамках которого состоялось и голосование за кандидатов в губернаторы региона. К утру 10 сентября владимирский облизбирком уже обработал 100% бюллетеней. Явка избирателей составила 32,96%. Для сравнения, на прошлых губернаторских выборах в 2013 году зафиксирована явка в 28,52%.

Выборы признаны состоявшимися, но окончательного победителя не выявлено. По итогам голосования за кандитатов в губернаторы состоится второй тур. Он пройдет 23 сентября.

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова ("Единая Россия") набрала 36,42% (135 633) голосов избирателей. На втором месте Владимир Сипягин ("ЛДПР"), он получил 31,19% (116 135) голосов. Эти кандидаты продолжат борьбу во втором туре.

У остальных кандидатов результаты такие:

Сергей Бирюков ("Справедливая Россия") набрал 17,48 (65 105)% голосов избирателей, Сергей Глумов ("ПАТРИОТЫ РОСИИ") - 6,81 (25 371)%.

Отметим, что 8,08% (30 121) избирателей испортили бюллетени.

Данные по голосованию в городах и районах Владимирской области несколько отличаются между собой. Например, в областном центре голоса распределились так:

Ленинский район:

Светлана Орлова - 27,05%

Владимир Сипягин - 35,88%

Сергей Бирюков - 20,34%

Сергей Глумов - 6,82%

Октябрьский район:

Светлана Орлова - 27,62%

Владимир Сипягин - 37,08%

Сергей Бирюков - 19,59%

Сергей Глумов - 7,11%

Фрунзенский район:

Светлана Орлова - 29,54%

Владимир Сипягин - 36,52%

Сергей Бирюков - 19,51%

Сергей Глумов - 6,69%

КОНКРЕТНО

Кто прошел во второй тур губернаторских выборов

Действуюший губернатор Светлана Орлова родилась 23 октября 1954 года в селе Облучье Еврейской АО. В 1977 году окончила Уссурийский государственный педагогический университет по специальности "филология". В 1991 году окончила Хабаровскую высшую партийную школу. Депутат Государственной Думы I и II созывов. В 2004-2013 годах - заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С 2013 года - губернатор Владимирской области. Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия"

Светлана ОрловаФото: Администрация Владимирской области

Депутат ЗС Владимир Сипягин родился 19 февраля 1970 года в Харькове (Украинская ССР). В 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Работал инженером-экономистом, был заместителем директора по коммерческим вопросам в частной фирме. Был помощником депутата Государственной Думы Виталия Золочевского. Действующий депутат Законодательного Собрания Владимирской области, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Входит в состав комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию. Координатор регионального отделения политической партии "ЛДПР".