Владимирские альпинисты раскрыли тайну пяти жертв Эльбруса

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T17:48:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Члены горного клуба «Владимир», которые в очередной раз отправились покорять Эльбрус, и подумать не могли, что их восхождение приоткроет завесу тайны тридцатилетней давности. Но обо всем по порядку.

Фото: Валерий Мельников

Синий предмет и собачья лапа

Шестеро владимирских альпинистов, в том числе две девушки, в августе отправилась в поход, который был рассчитан на 12 дней. Руководил группой Валерий Мельников. Начался их путь от аула Хурзук в Карачаево-Ческесской республике, и шел через ледник Уллу-Чиран. Это был учебный поход для новичков. Группа должна была пройти 140 километров, преодолеть два перевала средней сложности и еще один — потруднее. Маршрут не самый простой, но и не слишком уж опасный. Поход выдался не из сложных, на привал останавливались в палатках, мылись в горных ручьях, без особых трудностей передвигались от точки к точке. Но на восьмой день, когда команда вышла на ледник на высоте около 4 тысяч метров, их ждала страшная находка.

Фото: Валерий Мельников

— Мы преодолевали траверс северного склона Эльбруса, - рассказал руководитель группы Валерий Мельников. - Перебирались через трещины и ледники, где-то перепрыгивая, где-то переползали через них. Неожиданно среди снега мы увидели какой-то синий предмет, а рядом что-то похожее на собачью лапу. Решили подойти ближе, и стало ясно, что синий предмет — это рюкзак, а рядом из льда торчит высохшая кисть. Это были останки погибшего человека. Я сразу понял, что альпинист остался во льду еще в 80-х годах — об этом говорило содержимое рюкзака, амуниция была именно тех лет. Например, вокруг были осколки станкового каркаса рюкзака, сейчас таких не используют, титановый ледобур тех лет. Мы сразу сообщили о находке спасателям, в этом месте как раз ловила мобильная связь. И двинулись дальше по маршруту.

Дальнейшее владимирские альпинисты знают со слов спасателей. Спустя несколько недель тело удалось спустили с гор, личность погибшей, а это оказалась женщина, установили. При альпинистке был обнаружен паспорт и билет из Москвы в Минеральные воды на 10 апреля 1987 года.

Погибшая оказалась Еленой Базыкиной 1951 года рождения. Получается, ей было 36 лет. Женщина в составе группы альпинистов Ленинского клуба туристов города Москвы совершала восхождение на Эльбрус.

Фото: Валерий Мельников

Накрыла лавина

Всего в составе той группы было трое мужчин и две женщины. Все имели немалый опыт подъема в горы. Ребята вышли в мае 1987 года к Западной вершине через перевал Балкбаши и остановились на ночевку на плато. Вниз альпинисты уже не спустились.

Спустя год тела двух пропавших — альпинистов Илюхина и Караваева — нашли, но спустить погибших так и не удалось. Елена Базыкина — единственная, тело кого спустили с гор и предадут земле.

По словам Валерия, поисковая операция длилась три дня. В итоге тело погибшей выдолбили изо ледника и спустили с горы через перевал Балкбаши - тот, через который она 30 лет назад поднялась на ледник.

Фото: Валерий Мельников

Что могло стать причиной гибели пятерых опытных альпинистов, до сих пор неизвестно. Владимирские скалолазы считают, что группу могла накрыть снежная лавина.

- Когда мы обнаружили останки, я подумал, что это альпинист-одиночка. Ведь, если бы была группа и человек упал в трещину, то его бы могли вытащить, - уточнил Валерий. - Оказалось, что пропала целая группа. Мы можем только предполагать, что произошло. Возможно, они выбрали ночевку на неудачном месте. А уже после нее, когда они собрали амуницию и оделись, их сверху накрыла лавина. Горы таят в себе много тайн, возможно, причина гибели так и останется неизвестной.

Фото: Валерий Мельников