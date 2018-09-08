Владимирский театральный фестиваль - много Достоевского с Шекспиром и культовые московские режиссеры

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T15:30:53+03:00

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Ключевая фраза любого театрального события - «билеты еще есть». Так вот, на театральный фестиваль «У Золотых ворот» билеты еще есть, правда, не на все. Но и они кончаются, потому что этого праздника Мельпомены владимирские театралы ждали два года. На фестивале покажут 14 спектаклей из разных городов страны, в том числе знаменитых театров Москвы и Санкт-Петербурга. И впервые пройдет «Красная дорожка у Золотых ворот» - парад лучших моноспектаклей мира. Для моноспектаклей, или, в привычном варианте, «театра одного актера», выбрали камерную обстановку - они пройдут на сцене владимирского театра кукол. Остальные спектакли будут показывать на большой сцене драмтеатра. Моноспектаклей будет тринадцать, география театров - чуть не полмира, от Белграда и Кишинева до Бишкека и Швеции.

В этом году среди фестивальных спектаклей почему-то получилось много постановок Достоевского и Шекспира. Для великого английского драматурга даже выделили специальную программу - «Пять вечеров с Шекспиром». В частности, приедет культовый среди театральных фанатов московский театр «На Юго-Западе» с постановкой культового же режиссера Валерия Беляковича «Даешь Шекспира!» по пьесе «Два веронца».

Увидеть столько уникальных спектаклей подряд в своем городе - возможность уникальная, ведь даже в Москву в театр выбираться сложновато, не говоря уж о Кишиневе и Бишкеке. Так что пользуемся возможностью, выбираем и покупаем билеты.

Афиша Фестиваля фестивалей «У Золотых ворот»

18 сентября 19.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

К 170-летию Владимирского академического театра драмы

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «Владимирская драма из века в век»

Режиссер-постановщик - Владимир Кузнецов

19 сентября 19.00

Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина

Ф.М. Достоевский «ИДИОТ»

Один день из жизни князя Мышкина в двух актах

20 сентября 19.00

Театр «На Литейном»,

г. Санкт-Петербург

Брайан Фрил, Иван Тургенев «ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ»

Драматические сцены

21 сентября 19.00

Липецкий государственный академический театр

драмы им. Л.Н. Толстого

Л.Н. Толстой «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

Comme il faut-ная драма

(инсценировка С. Бобровского)

22 сентября 19.00

Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского

М. Булгаков «КАБАЛА СВЯТОШ»

Комическая трагедия в двух действиях

23 сентября 19.00

Драматический театр Черноморского флота Российской Федерации им. Б.А. Лавренева, г. Севастополь

Аркадий Аверченко «ПОД ХОЛЩОВЫМИ НЕБЕСАМИ»

Кабаре-сюита

24 сентября 19.00

Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр

М. Горький «HOMUNCULUS»

Опыты Протасова в двух действиях

По пьесе «Дети солнца»

25 сентября 19.00

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького

А. Володин «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

Свадебное путешествие

26 сентября 19.00

Московский драматический театр «Сфера»

М. Горький «ДАЧНИКИ»

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С ШЕКСПИРОМ

27 сентября 19.00

Государственный академический театр имени Шота Руставели, г. Тбилиси, Грузия

У. Шекспир «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

Режиссер-постановщик народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ Роберт Стуруа

28 сентября 19.00

Молодежный театр на Фонтанке, г. Санкт-Петербург

У. Шекспир «ОТЕЛЛО»

Трагедия в двух актах

Режиссер-постановщик – народный артист России Семен Спивак

29 сентября 19.00

«Театр на Юго-Западе», г. Москва

«ДАЕШЬ ШЕКСПИРА!»

По комедии У.Шекспира «Два веронца»

Автор - народный артист России Валерий Белякович

30 сентября 19.00

Казанский академический русский большой драматический театр имени В.И. Качалова

У. Шекспир «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Комедия в двух действиях

Режиссер-постановщик – лауреат Государственной премии РФ Игорь Коняев

1 октября 19.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова

У. Шекспир «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Трагифарс любви и смерти

Режиссер-постановщик – Искандэр Сакаев

2 октября 19.00

Подарок от председателя жюри

Московский академический театр им. Вл. Маяковского

М. Ивашкявичус «РУССКИЙ РОМАН»

Режиссер-постановщик – Миндаугас Карбаускис

Парад моноспектаклей (на сцене кукольного театра)

19 сентября, 17.00

Независимый проект Марии Большаковой «СКАЗКА О ДОЖДЕ»

Моноспекталь для драматической актрисы и артистов

балета, по одноимённой поэме Б. Ахмадулиной

20 сентября, 17.00

Владимирский академический театр драмы

Э.-Э. Шмитт «ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ»

Дуэль на краю света

21 сентября, 17.00

KROPKA THEATRE, г. Варшава, Польша

Ф. Достоевский

«ЖЕНЩИНЫ КАРАМАЗОВЫХ»

22 сентября, 17.00

Народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Моноспектакль по мотивам повести А.С. Пушкина

23 сентября

ДЕНЬ АРМЯНСКОГО ТЕАТРА

15.00

«ГАМЛЕТ MACHINE»

Спектакль по мотивам произведений У. Шекспира и Г. Миллера

17.00

Альдо Николаи

«ЧУТЬ БОЛЬШЕ, ЧУТЬ МЕНЬШЕ»

Режиссер-постановщик – Рипсиме Шагинян

24 сентября, 17.00

Заслуженный артист России Всеволод Чубенко

В. Кунин

«КЫСЯ»

Бестиарий нашего времени

25 сентября, 17.00

Бишкекский городской драматический театр им. А. Умуралиева, Кыргызстан

«ЭСИМДЕ» (моноспетакль на кыргызском языке «Я помню»)

По повести Ч. Айтматова «Материнское поле»

27 сентября 17.00

Театр КЕФ, Швеция

Элиас Файнгерш, Керен Климовски «СОЛО ИЗ ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ»

28 сентября 17.00

Государственный Молодежный драматический театр

«С улицы Роз», г. Кишинев, Молдавия

Д. Киз «ЦВЕТЫ ДЛЯ ЭЛДЖЕРНОНА»

29 сентября 15.00

Театр «Славия», г. Белград, Сербия

Ф.М. Достоевский

«РУССКАЯ ЛЮБОВЬ»

По мотивам романа «Братья Карамазовы»

30 сентября 15.00

Авторские проекты Татьяны Хазановской

«БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»

Спектакль по роману Шолом Алейхема

Режиссер-постановщик – Нина Михоэлс

1 октября 15.00

Владимирский областной

театр кукол

А. Солженицын

«МАТРЕНИН ДВОР»

Режиссер-постановщик – Марина Протасова

Билеты в кассе драмтеатра, тел. 8 (4922) 32-30-92, также их можно купить онлайн.