Суздальский «Медовуха Фест-2018»: топ-6 ярких событий

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T15:15:18+03:00

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В город-музей туристов и так зазывать не нужно – его навещает по миллиону гостей в год. Но 7 и 8 сентября есть дополнительный повод отправиться туда на яркий гастрономический праздник. Мы выбрали самые яркие события фестиваля древнерусского напитка

Дегустируй на здоровье

На фестивале, посвященном традиционному медовому напитку, можно будет выбрать лучшую медовуху - свою продукцию для гостей праздника представят ведущие российские производители из разных уголков страны. Кстати, в Суздале праздник проходит не случайно. Именно здесь был открыт в 1851 году один из первых медоваренных заводов России, возрожденное производство работает и сейчас. Впрочем, только традиционным русским напитком на меду дело не ограничится, гостям предложат и другие деликатесы – сыр, варенье, мед и продукты из него.

Рестораны на колесах

Любителей вкусной еды порадует новинка фестиваля – приезд одиннадцати фудтраков, которые раньше стартовали из Владимира, проехали больше 12 тысяч километров во время Чемпионата мира по футболу, а теперь возвращаются обратно и заедут на фестиваль. Лучшие шеф-повара и фермеры регионального проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» представят блюда из местных продуктов.

Готовить – научат!

На площадке мастер-классов ведущие шеф-повара и фуд-блогеры с радостью поделятся оригинальными идеями с любителями кулинарии. О своих профессиональных секретах поделится телеведущая Татьяна Бодябина и шеф-повар из Ирландии Пол Кэролл, который был су-шефом Гордона Рамзи.

Силовое шоу

Удивить посетителей фестиваляприедет эпатажный силач Павел Зубринов, который вновь покажет свою силу, подкидывая цепи и кувалды.

Играют – все!

Скучать на фестивале не дадут ни детям, ни взрослым! Гостей ждет увлекательный квест – поиски спрятанного бочонка с медовухой. Нужно будет собрать свою команду, пройти все точки маршрута за ограниченное время и получить приз. Кроме того, в программе забег надувных персонажей, веселые конкурсы на скоростное поедание пирогов и щей, на выпечку самого большого каравая и расстегая, всевозможные мастер-классы, обучение стрельбе из лука и многое другое. Желающие смогут поучаствовать в дискотеке современного танца от ведущих московских ди-джеев, сделать снимки на специальных стендах в виде главных атрибутов фестиваля - медовара, пчел и бочки меда.

Да будут звезды!

На главной площадке установят сцену, где в первый день в 20:00 выступит Павел Паскаль, исполнитель хитов «Шелковое сердце» и «Сто% любви». На второй день гостям споют такие артисты, как Ольга Задонская и рок-группа «Квартал». Выступят и владимирские таланты - гости фестиваля услышат Дарию Семину, участниц проекта шоу «Голос. Дети» Рената Рамазанова и Мария Свердюкова и других исполнителей.

КОНКРЕТНО

Где: Суздаль, Парк 950-летия.

Когда: 7 сентября. Начало работы площадок в 15 часов, торжественное открытие фестиваля в 17:00.

8 сентября. Начало в 12 часов.

Вход свободный.